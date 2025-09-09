In unserer neuen Serie „Spieler des Spieltags“ wird es ab sofort jede Woche einen Rheinlandliga-Fußballer geben, der uns besonders aufgefallen ist. In dieser Woche, und nicht nur in dieser seit Saisonstart, ist es Ahrweilers Kapitän Markus Pazurek.

Ein außergewöhnliches Tor, ein Hattrick binnen weniger Minuten, eine herausragende Abwehrleistung, eine Glanzparade nach der nächsten oder ein Auftritt, bei dem sich jemand besonders in den Dienst der Mannschaft gestellt hat – in unserer neuen Kategorie küren wir jede Woche einen Akteur des Verbands-Oberhauses zum „Spieler des Spieltags“. Das kann mal in einem Interview sein wie heute oder in einem Bericht über den „Auserwählten“.

Unsere erste Wahl fällt auf Markus Pazurek, Kapitän und zusammen mit Almir Porca bester Torjäger beim ABC (beide fünf Treffer). Der 36-Jährige war vor der Saison von den Sportfreunden Siegen (Meister Oberliga Westfalen) zum ABC gewechselt, er kann zudem auf 150 Drittliga-Partien (unter anderem für Fortuna Köln und den 1. FC Saarbrücken) sowie knapp 200 Regionalliga-Einsätze (für TSV 1860 München II, Borussia Mönchengladbach II und den VfB Stuttgart II) zurückblicken. Pazurek hat sich beim ABC schnell akklimatisiert, seinen Wert stellte er nun im Derby gegen Mendig, das 3:0 endete und bei dem er das 2:0 erzielte, einmal mehr unter Beweis. Pazurek ist schlichtweg einer der Garanten dafür, dass Ahrweiler aus fünf Spielen 15 Punkte geholt hat und die Rheinlandliga anführt.

Herr Pazurek, wie verliefen für Sie die ersten Wochen und Monate beim ABC?

Für mich war es recht einfach, weil es gefühlt mein Heimatverein war. Ich kannte schon vorher viele Akteure aus dem Umfeld und habe mich deswegen ganz schnell zurechtgefunden und wohlgefühlt. Bis ich in der neuen Spielklasse angekommen bin, hat es ein, zwei Wochen gedauert, aber das klappt jetzt auch ganz gut.

Woran lag es, dass Sie sich an die neue Spielklasse gewöhnen mussten?

An den Schiedsrichterleistungen (lacht). Es ist nämlich so, dass die vielen kleinen und verdeckten Fouls meist überhaupt nicht abgepfiffen werden. Das kenne ich aus höheren Spielklassen anders und deswegen hat es ein wenig gedauert, bis ich das verinnerlicht habe. Mittlerweile klappt das aber ganz gut und ich weiß es auch für mich zu nutzen. Ansonsten ist es so, dass wir auf viele Mannschaften treffen, die sehr defensiv eingestellt sind, die vor allem über Zweikämpfe und weniger über die spielerische Komponente kommen. Das kann aber natürlich auch daran liegen, dass die Gegner gegen uns nicht ins offene Messer rennen wollen und deswegen erst einmal defensiver agieren.

Sie wurden direkt in Ihrem ersten Jahr zum Kapitän ernannt. Wie kam es dazu?

Es war schon so, dass ich in den Vorbereitungsspielen die Kapitänsbinde getragen habe. Deswegen habe ich mir schon fast gedacht, dass es so kommen würde. Unser Trainer Mike Wunderlich hat mich dann auch gefragt, ob ich das Amt übernehmen möchte, und ich habe gerne zugesagt, denn ich glaube schon, dass ich gerade den jungen Spielern mit meiner Erfahrung weiterhelfen, ihnen Tipps geben kann. Natürlich müssen sie am Ende ihren Weg gehen, aber ich kann ihnen zumindest aufzeigen, wie ich es in dem Alter gemacht habe. Zudem glaube ich, dass die Kapitänsbinde mich vor der einen oder anderen Gelben Karte schützt. Vielleicht war auch das die Intention des Trainers (lacht). Denn so darf ich ganz offiziell mit dem Schiedsrichter diskutieren.

Mike Wunderlich war trotz jetzt Tabellenplatz eins nicht immer zu 100 Prozent einverstanden mit den Auftritten der Mannschaft, kritisierte vor allem, dass es in jedem Spiel schwächere Phasen gab. Wie sehen Sie das?

Ich bin da absolut der gleichen Meinung wie Mike. Ich glaube, beim 3:0-Sieg gegen Mendig haben wir mal annähernd das gespielt, wozu wir in der Lage sind, aber in vielen Spielen haben wir das in Phasen wirklich vermissen lassen. Deswegen ist es gut, dass Mike immer wieder mahnt. Ich glaube, die Jungs wissen gar nicht, welche Qualität wir haben, wenn wir unsere Leistung mal über 90 Minuten auf den Platz bringen.

Mit 36 Jahren sind Sie einer der ältesten Spieler der gesamten Liga, wie ist das für Sie, mit Jungs auf dem Platz zu stehen, deren Vater Sie zumindest fast sein könnten?

Das führt schon immer wieder zu lustigen Situationen, denn ich nenne die Jungs im Spaß auch mal Sohn. Sie wissen aber auch, dass sie immer zu mir kommen können, wenn sie Fragen haben. Und mich selbst hält der Umgang mit den Jungs auch selbst jung, das ist schon ein tolles Miteinander und ich freue mich jedes Mal, zum Training oder zu den Spielen zu fahren.

Machen sich die mehr Jahre auf dem Buckel denn auf dem Platz bemerkbar?

Auf dem Platz nicht, aber am nächsten Tag merke ich es schon. Ich glaube, dass ich in den Spielen viel durch meine Erfahrung wettmachen kann und dass es da dann nicht wirklich auffällt, dass die meisten der Jungs meine Söhne sein könnten.

Sie haben in fünf Spielen fünf Tore geschossen, sind damit, unter anderem zusammen mit Ihrem Mitspieler Almir Porca, Zweiter der Torschützenliste. Wie beurteilen Sie Ihre bisherige Saison?

Ich könnte noch mehr Tore machen. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, es läuft sehr gut für alle Seiten, wir haben einen Lauf, sind erfolgreich, haben Spaß. Und mein Ziel ist es, mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich zu sein. Das definiere ich überhaupt nicht über die Zahl der von mir geschossenen Tore. Wenn am Ende Almir mit 50 Treffern dasteht und ich bleibe bei fünf, dann ist das für mich auch absolut in Ordnung. Hauptsache, wir spielen guten und erfolgreichen Fußball. Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, aber noch nicht da, wo wir hin wollen. Abläufe können sich noch verfestigen und wir müssen noch mehr füreinander arbeiten.

Dennoch sind fünf Tore in fünf Spielen für einen defensiven Mittelfeldspieler nicht unbedingt gewöhnlich.

Das stimmt, aber dadurch, dass ich, abgesehen von Torhüter, schon alle Positionen durch habe, habe ich im Laufe der Jahre auch einen Torinstinkt entwickelt. Dabei kommen mir sicherlich viele Faktoren zugute: Meine Größe bei den Kopfbällen, mein passabler linker Fuß bei den Freistößen und mein Körperbau, um sich auch mal im direkten Duell durchzusetzen. Das kann für den Gegenspieler schon ekelhaft werden.