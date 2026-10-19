Trainer-Rücktritt in Mayen Marc Steil: Ich musste keine Nacht mehr drüber schlafen Sina Ternis 19.10.2026, 11:19 Uhr

i Bereits nach der 1:4-Niederlage bei der SG Malberg teilte Marc Steil seiner Mannschaft mit, dass er mit sofortiger Wirkung als Trainer des TuS Mayen zurücktritt. Jörg Niebergall

Dem Fußball wird Marc Steil auch nach seinem Rücktritt als Trainer beim TuS Mayen erhalten bleiben. Er blickt mit einem guten Gefühl auf die drei Jahre zurück – und freut sich nun auf das, was kommt. Erst einmal ist das die Kreisliga C.

Bereits als der Schlusspfiff auf dem Kunstrasenplatz in Malberg ertönte, hatte Marc Steil seine Entscheidung getroffen. Im Mannschaftskreis und im Anschluss an die 1:4-Niederlage, es war die elfte Pleite im zwölften Rheinlandliga-Spiel für den Tabellenletzten, teilte der Trainer des TuS Mayen dem Team mit, dass er sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegt.







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