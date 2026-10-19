Dem Fußball wird Marc Steil auch nach seinem Rücktritt als Trainer beim TuS Mayen erhalten bleiben. Er blickt mit einem guten Gefühl auf die drei Jahre zurück – und freut sich nun auf das, was kommt. Erst einmal ist das die Kreisliga C.
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Bereits als der Schlusspfiff auf dem Kunstrasenplatz in Malberg ertönte, hatte Marc Steil seine Entscheidung getroffen. Im Mannschaftskreis und im Anschluss an die 1:4-Niederlage, es war die elfte Pleite im zwölften Rheinlandliga-Spiel für den Tabellenletzten, teilte der Trainer des TuS Mayen dem Team mit, dass er sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegt.