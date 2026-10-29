Gäste haben weite Anreise Malberg will gegen Hochwald Heimstärke untermauern Sina Ternis 29.10.2026, 15:00 Uhr

i Malbergs Benjamin Niklaus ist nach Verletzung zurück und bietet Malberg eine offensive Option mehr. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Vier Punkte aus den jüngsten fünf Begegnungen hat die SG Malberg geholt, steht damit praktisch auf einem Abstiegsplatz. Gegen den Rheinlandliga-Dritten Hochwald wollen Florian Hammel und sein Team zurück in die Erfolgsspur.

Die Partie bei Eintracht Trier II, die hatte Florian Hammel schnell abgehakt, denn auf dem Rasenplatz neben dem Moselstadion hatte seine SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen beim 0:5 gegen einen an diesem Tag extrem starken Gegner keine Chance. „Die waren einfach gut“, so der SG-Coach, der den Blick nun viel lieber nach vorne und auf das Heimspiel am Samstag (15.







Artikel teilen

Artikel teilen