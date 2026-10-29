Vier Punkte aus den jüngsten fünf Begegnungen hat die SG Malberg geholt, steht damit praktisch auf einem Abstiegsplatz. Gegen den Rheinlandliga-Dritten Hochwald wollen Florian Hammel und sein Team zurück in die Erfolgsspur.
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Die Partie bei Eintracht Trier II, die hatte Florian Hammel schnell abgehakt, denn auf dem Rasenplatz neben dem Moselstadion hatte seine SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen beim 0:5 gegen einen an diesem Tag extrem starken Gegner keine Chance. „Die waren einfach gut“, so der SG-Coach, der den Blick nun viel lieber nach vorne und auf das Heimspiel am Samstag (15.