Für die SG Malberg, die am Rande des Fußballverbands Rheinland zu Hause ist, gibt es wenig Auswärtsspiele, die ums Eck liegen. Nach Bitburg jedenfalls ist es schon eine Hausnummer – und da soll die Heimreise mit Punkten angetreten werden.
Lesezeit 2 Minuten
Keine Frage, der Heimsieg in der Vorwoche gegen den TuS Kirchberg war enorm wichtig, mit Blick auf die Tabelle, aber auch für die Köpfe. Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat mit den 2:1 den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in der Fußball-Rheinlandliga hergestellt, hat nur einen Punkt Rückstand zum rettenden Ufer, sofern es, und das ist der jetzige Stand, fünf Absteiger gibt.