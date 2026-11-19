Auswärtsspiel in Bitburg Malberg will die 400 Kilometer nicht umsonst fahren Sina Ternis 19.11.2026, 16:00 Uhr

i Gegen den TuS Kirchberg durfte die SG Malberg (in Rot) in der Vorwoche über einen wichtigen 2:1-Heimsieg jubeln. Am Samstag beim Gastspiel in Bitburg dürfte es ungleich schwerer werden. Jürgen Augst/byJogi

Für die SG Malberg, die am Rande des Fußballverbands Rheinland zu Hause ist, gibt es wenig Auswärtsspiele, die ums Eck liegen. Nach Bitburg jedenfalls ist es schon eine Hausnummer – und da soll die Heimreise mit Punkten angetreten werden.

Keine Frage, der Heimsieg in der Vorwoche gegen den TuS Kirchberg war enorm wichtig, mit Blick auf die Tabelle, aber auch für die Köpfe. Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat mit den 2:1 den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in der Fußball-Rheinlandliga hergestellt, hat nur einen Punkt Rückstand zum rettenden Ufer, sofern es, und das ist der jetzige Stand, fünf Absteiger gibt.







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