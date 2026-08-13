Hammel-Elf muss nach Stadtkyll
Malberg will 2-Stunden-Heimfahrt mit Punkten antreten 
Malbergs Stürmer Justin Nagel (rotes Trikot, im Duell mit Jonathan Dötsch) hatte seine Mannschaft am vergangenen Wochenende gege
Malbergs Stürmer Justin Nagel (rotes Trikot, im Duell mit Jonathan Dötsch) hatte seine Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen den SV Untermosel mit 1:0 in Führung gebracht, allerdings stand am Ende eine 1:2-Niederlage. Nun geht es für die SG zur SG Schneifel – und damit steht direkt die weiteste Auswärtsfahrt an.
Jürgen Augst/byJogi

160 Kilometer einfache Fahrtstrecke muss die SG Malberg am Samstag zurücklegen. Dann nämlich geht es nach Stadtkyll zur SG Schneifel – und damit zu einem Team, das an Spieltag eins, genau wie Malberg, keine Punkte geholt hat.

Lesezeit 3 Minuten
Die Rückkehr in die Fußball-Rheinlandliga hatte sich die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen sicherlich anders vorgestellt. Am vergangenen Wochenende gab es beim Heimspielauftakt eine 1:2-Niederlage gegen Mitaufsteiger SV Untermosel und es gab eine Menge Enttäuschung.
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