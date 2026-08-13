160 Kilometer einfache Fahrtstrecke muss die SG Malberg am Samstag zurücklegen. Dann nämlich geht es nach Stadtkyll zur SG Schneifel – und damit zu einem Team, das an Spieltag eins, genau wie Malberg, keine Punkte geholt hat.
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Die Rückkehr in die Fußball-Rheinlandliga hatte sich die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen sicherlich anders vorgestellt. Am vergangenen Wochenende gab es beim Heimspielauftakt eine 1:2-Niederlage gegen Mitaufsteiger SV Untermosel und es gab eine Menge Enttäuschung.