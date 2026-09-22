Miguel Garcia kommt
Malberg verpflichtet Verteidiger von Cosmos Koblenz
Malbergs Coach Florian Hammel (links) und sein Co-Trainer Carlos Lang (rechts) freuen sich, mit Miguel Garcia einen groß gewachs
Malbergs Coach Florian Hammel (links) und sein Co-Trainer Carlos Lang (rechts) freuen sich, mit Miguel Garcia einen groß gewachsenen Innenverteidiger begrüßen zu können.
Benjamin Niklaus/SG Malberg

Gerade die Innenverteidigerposition bereitete Malbergs Coach Florian Hammel zuletzt immer wieder Kopfzerbrechen. Das könnte sich künftig ändern, denn die SG hat mit Miguel Garcia von Cosmos Koblenz noch einen Abwehrspieler verpflichtet. 

Lesezeit 1 Minute
Obwohl das Transferfenster schon geschlossen ist, hat Fußball-Rheinlandligist SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen noch einen Spieler verpflichtet. Das war deswegen möglich, weil der in den vergangenen sechs Monaten wegen einer Verletzung kein Spiel absolviert hat: Der 19-jährige Innenverteidiger Miguel Garcia kommt vom Oberligisten FC Cosmos Koblenz in den Westerwald.
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