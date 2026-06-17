Alle Tests der Rheinlandliga Malberg und Betzdorf sehen sich schon sehr früh wieder Sina Ternis 17.06.2026, 13:40 Uhr

i Malbergs Bastian Bleeser (in Rot) trifft mit Rheinlandliga-Aufsteiger schon am 7. Juli wieder auf Mitaufsteiger Betzdorf. Dann nicht wie hier im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Bezirksliga Ost, das Malberg 3:1 gewann, sondern im Testspiel. Fehlen wird denn Betzdorfen dann Temel Uzun, der zu Türkiyemspor Ransbach-Baumbach gewechselt ist. René Weiss

Noch herrscht Ruhe bei den Rheinlandligisten, aber lange hält die nicht mehr vor. Denn bald geht die Vorbereitung los und mit ihr der übliche Testspiel-Wahnsinn. Wir liefern den Überblick mit allen Tests der 11 „RZ-Klubs“.

Noch gut sechs Wochen sind es, ehe für die Fußball-Rheinlandligisten am ersten Augustwochenende die ersten Pflichtspiele anstehen, erst im Rheinlandpokal, sofern es kein Freilos gibt, eine Woche später beginnt dann auch der Ligaalltag. Das bedeutet auch: Für die elf Teams aus dem RZ-Gebiet geht’s in den kommenden Tagen in die Vorbereitung, zahlreiche Testspiele inklusive.







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