Noch herrscht Ruhe bei den Rheinlandligisten, aber lange hält die nicht mehr vor. Denn bald geht die Vorbereitung los und mit ihr der übliche Testspiel-Wahnsinn. Wir liefern den Überblick mit allen Tests der 11 „RZ-Klubs“.
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Noch gut sechs Wochen sind es, ehe für die Fußball-Rheinlandligisten am ersten Augustwochenende die ersten Pflichtspiele anstehen, erst im Rheinlandpokal, sofern es kein Freilos gibt, eine Woche später beginnt dann auch der Ligaalltag. Das bedeutet auch: Für die elf Teams aus dem RZ-Gebiet geht’s in den kommenden Tagen in die Vorbereitung, zahlreiche Testspiele inklusive.