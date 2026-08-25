Wegen einer Hochzeit in Reihen der SG Malberg wird der vierte Spieltag der Fußball-Rheinlandliga schon am Mittwochabend eröffnet, dann nämlich gastiert der Aufsteiger bei der SG 99 Andernach – und das zu einem „Bonusspiel“.
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Kim Kossmann versteht die ganze Diskussion um seine SG 99 Andernach nicht. Die wurde zuerst von ganz vielen zu einem der Mitfavoriten in der Fußball-Rheinlandliga gemacht, dann, als es mit nur einem Punkt aus zwei Spielen, nicht ganz so lief, wurde davon gesprochen, dass die Bäckerjungen ja hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien.