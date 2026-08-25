Partie wegen Hochzeit früher
Malberg steht vor vorgezogenem Bonusspiel in Andernach
Andernachs Coach Kim Kossmann konnte von Beginn an nicht verstehen, dass sein Team zum Favoritenkreis der Rheinlandliga zählt. I
Andernachs Coach Kim Kossmann konnte von Beginn an nicht verstehen, dass sein Team zum Favoritenkreis der Rheinlandliga zählt. In Immendorf gab’s am Wochenende den ersten Sieg im dritten Spiel, Sieg zwei soll nun daheim gegen Malberg folgen.
Jörg Niebergall

Wegen einer Hochzeit in Reihen der SG Malberg wird der vierte Spieltag der Fußball-Rheinlandliga schon am Mittwochabend eröffnet, dann nämlich gastiert der Aufsteiger bei der SG 99 Andernach – und das zu einem „Bonusspiel“. 

Lesezeit 2 Minuten
Kim Kossmann versteht die ganze Diskussion um seine SG 99 Andernach nicht. Die wurde zuerst von ganz vielen zu einem der Mitfavoriten in der Fußball-Rheinlandliga gemacht, dann, als es mit nur einem Punkt aus zwei Spielen, nicht ganz so lief, wurde davon gesprochen, dass die Bäckerjungen ja hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien.
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