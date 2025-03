Während die SG Malberg die Partie gewinnen muss, um überhaupt noch Hoffnungen auf den Klassenverbleib in der Fußball-Rheinlandliga zu haben, wollen die Gäste aus Kirchberg sich mit einem Sieg im Tabellenkeller in eine gute Position bringen.

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Die Liedzeile des Höhner-Textes könnte der SG Malberg am Samstag (16 Uhr) ein Stück weit als Leitmotto dienen. Denn dann empfängt das Schlusslicht der Fußball-Rheinlandliga den ebenfalls akut abstiegsbedrohten TuS Kirchberg, könnte den Rückstand im Falle eines Sieges zumindest auf sechs Punkte verkürzen, während bei einer Niederlage die Hoffnungen auf einen möglichen Ligaverbleib entsprechend schwinden dürften.

„Es liegt in der Natur der Sache, dass sie das als große Chance ansehen werden“, so Kirchbergs Trainer Artem Sagel. Doch der weiß umgekehrt auch um die Wichtigkeit der Partie für seine Mannschaft, sagt aber auch: „In unserer Situation gibt es nur noch wichtige Spiele, und das ganz unabhängig vom Gegner.“ Die Liga sei enorm eng, viele Mannschaften seien auf einem Niveau, hätten das Potenzial in der Klasse zu verbleiben.

Hammel will Nagel „entlasten“

Das spricht er durchaus auch den Gastgebern zu, die in den ersten Partien des Jahres gezeigt hätten, dass sie absolut wettbewerbsfähig sind. Allerdings fehlte der SG am Ende oft das Quäntchen Glück oder auch die Durchschlagskraft im Spiel nach vorne: Gegen Mülheim-Kärlich (1:3) war die SG eine Halbzeit lang besser, gegen Morbach (1:2) machte Coach Florian Hammel ein Chancenplus für sein Team aus – Punkte gab es dafür aber keine.

Gegen Kirchberg soll das jetzt besser werden. Hier ist Hammel noch am Überlegen, ob es Möglichkeiten gibt, das System so zu verändern, dass Stürmer Justin Nagel sich auf das Wesentliche, nämlich aufs Toreschießen konzentrieren kann. „Er macht unheimlich viel nach hinten, legt enorme Wege zurück“, sagt der Coach. „Da fehlt dann vielleicht auch die Konzentration beim Abschluss.“

TuS: Daum und Schröder haben Blessuren auskuriert

Da David Floris als zweiter Stürmer fehlt, könnte es also sein, dass die Gastgeber das Mittelfeld verstärken und Nagel als einzige Spitze auflaufen lassen. „Das tüfteln wir noch aus“, so der Trainer. Der erwartet mit Kirchberg einen erfahrenen Gegner, bei dem es vor allem darum gehe, die beiden Köpfe Jonas Heimer und Florian Daum in den Griff zu bekommen.

Besagter Daum wurde in der Vorwoche gegen Andernach eingewechselt, nachdem er mit Knieproblemen zu kämpfen hatte. Sowohl er als auch der ebenfalls angeschlagene Dennis Schröder haben laut Sagel die Woche genutzt, um sich auszukurieren. Es war für den TuS nach zwei englischen Wochen die erste ohne Mehrfach-Spielbelastungen. „Das zehrt dann schon, da gibt es das eine oder andere Wehwehchen mehr“, sagt Sagel. Der ist aber zufrieden mit dem Verlauf der vergangenen Wochen, seine Mannschaft hat in fünf Partien zehn Punkte geholt, steht zudem im Rheinlandpokal-Halbfinale: „Natürlich waren das 2:2 gegen Linz und das 3:4 gegen Morbach unglücklich, aber solche Rückschläge hat man immer im Fußball.“

Davon kann sein Malberger Gegenüber ein Lied singen und setzt seine Hoffnungen ein wenig auf die kommenden zwei Wochen, in denen zwei Heimspiele, zunächst gegen Kirchberg und dann gegen Trier-Tarforst anstehen.