Sieben Spiele ungeschlagen, die derzeitige Bilanz der SG Malberg kann sich sehen lassen. Entsprechend selbstbewusst fährt der Rheinlandliga-Aufsteiger von Florian Hammel am Freitag auch zur EGC Wirges, wo man auf einen ähnlichen Turnaround hofft.
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Bei der Spvgg EGC Wirges ist nach wie vor Sand im Getriebe. Die Mannschaft von Sven und Alex Baldus ist auch nach mittlerweile nun absolvierten Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga noch auf der Suche nach Konstanz, nach Selbstverständnis und ein Stück weit sicherlich auch nach Selbstvertrauen.