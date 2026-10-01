Wirges am Freitag Gastgeber
Malberg hat vorgemacht, wie’s mit dem Turnaround klappt
In Linz gelangen der SG Malberg (rote Trikots) in der Nachspielzeit noch zwei Treffer zu 5:5-Endstand. Seit mittlerweile sieben
In Linz gelangen der SG Malberg (rote Trikots) in der Nachspielzeit noch zwei Treffer zu 5:5-Endstand. Seit mittlerweile sieben Spielen ist die Mannschaft von Coach Florian Hammel ungeschlagen. Gegner Wirges indes ist weiter auf der Suche nach Konstanz.
René Weiss

Sieben Spiele ungeschlagen, die derzeitige Bilanz der SG Malberg kann sich sehen lassen. Entsprechend selbstbewusst fährt der Rheinlandliga-Aufsteiger von Florian Hammel am Freitag auch zur EGC Wirges, wo man auf einen ähnlichen Turnaround hofft. 

Lesezeit 2 Minuten
Bei der Spvgg EGC Wirges ist nach wie vor Sand im Getriebe. Die Mannschaft von Sven und Alex Baldus ist auch nach mittlerweile nun absolvierten Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga noch auf der Suche nach Konstanz, nach Selbstverständnis und ein Stück weit sicherlich auch nach Selbstvertrauen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport