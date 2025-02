SG empfängt Wittlich Malberg hat nichts zu verlieren und viel zu gewinnen 20.02.2025, 11:00 Uhr

i Symbolbild Verein/RZ-Grafik/Svenja Wolf

Nachdem die SG Malberg am vergangenen Wochenende beim 1:3 gegen Bitburg die große Chance verpasst hat, den Anschluss an die Nichtabstiegsränge der Fußball-Rheinlandliga herzustellen, gastiert nun mit Wittlich ein echter Brocken bei der SG.

Auf den ersten Blick spricht wenig für einen Sieg der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen, wenn am Samstag (14.30 Uhr) der SV Rot-Weiß Wittlich zu Gast ist: Die SG rangiert auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Rheinlandliga, hat in 19 Partien gerade einmal elf Zähler gesammelt, Wittlich indes ist Dritter, mit 37 Punkten und Tuchfühlung zu Rang zwei, der zur Teilnahme an einer Aufstiegsrunde berechtigen würde.

