Und täglich grüßt das Murmeltier – so zumindest sah es Florian Hammel, Coach der SG Malberg, nach der knappen 1:2 Niederlage bei der FV Morbach. Wieder hatte der Tabellenletzte der Fußball-Rheinlandliga einen ordentlichen Auftritt gezeigt, wieder stand er am Ende mit leeren Händen da. Oder, wie es Hammel formulierte: „Morbach weiß nicht, warum es das Spiel gewonnen hat.“

Hammel hatte auch dieses Mal wieder für seinen weiterhin angeschlagenen Bruder Nick im Tor gestanden und eine ausgeglichene erste Hälfte mit leichten Vorteilen für seine Mannschaft gesehen – zumindest mit Blick auf die Möglichkeiten. „Ich hatte jedenfalls nichts zu halten, musste nicht wirklich eingreifen“, sagte er. Stattdessen hatte seine Mannschaft das 1:0 auf dem Fuß, als Enis Musa nach einem Steckpass frei vorm Morbacher Keeper stand, allerdings etwas zu spät abschloss und so noch entscheidend am Schuss gehindert werden konnte (40.).

Nach Wiederanpfiff war es Justin Nagel, der zweimal allein vor Morbachs Keeper Yannick Görgen auftauchte und zweimal an selbigem scheiterte. „Da müssen wir einen von machen“, haderte Hammel mit dem Glück.

Morbach nutzt eine der wenigen Möglichkeiten zum 1:0

Wie Konsequenz geht, das zeigten dann die Gastgeber beim Treffer zum 1:0. Jonas Amberg konnte unbedrängt von außen in den Strafraum ziehen und den Ball im langen Eck unterbringen (58.). „Das müssen wir besser verteidigen, da bieten wir nur Geleitschutz“, ärgerte sich der Malberger Trainer. Und er hatte noch mehr Anlass, um sich zu ärgern. Auf der Gegenseite hätte der eingewechselte Lee Weber den Ausgleich erzielen können, stand nach einer Hereingabe von Nagel allein vorm Tor, schob den Ball aber in die lange Ecke und damit in die Arme des Torwarts, statt sich für die freie kurze Ecke zu entscheiden.

Weil die Gäste spürten, dass Morbach schlagbar, dass mehr drin ist, gingen sie in der Folge immer mehr ins Risiko, drängten auf den Ausgleich – und wurden beim 0:2 eiskalt erwischt: Eine schöne Umschaltsituation über die Außen, Doppelpass und maßgeschneiderte Flanke inklusive, vollendete Marcel Schultheis (74.). „Das haben sie schon gut gespielt“, musste auch Hammel anerkennen.

„Machst du die Tore nicht, kannst du so ein Spiel eben nicht gewinnen.“

Malbergs Trainer Florian Hammel

Dessen Team steckte aber auch anschließend nicht auf, kam durch den eingewechselten Tim Henning, der nach einem vorausgegangenen Fallrückzieher von Dennis Märzhäuser abstaubte, zum Anschlusstreffer (82.) und hätte durchaus noch den Ausgleich erzielen können: Noah Steinaus Schuss aus rund 16 Metern klärte der FV-Schlussmann zur Ecke, ein Kopfball Märzhäusers wurde ebenfalls vereitelt – und so blieb es am Ende bei einer knappen Niederlage. „Machst du die Tore nicht, kannst du so ein Spiel eben nicht gewinnen“, bilanzierte Hammel. Der konnte seiner Mannschaft dann auch nur die schlechte Chancenverwertung vorwerfen. Denn defensiv hatte der Tabellenletzte kompakt gestanden, hatte den zuletzt starken Morbachern keine Räume angeboten. „Denen ist wirklich überhaupt nichts eingefallen“, so der SG-Coach, der dennoch zweimal hinter sich greifen musste.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Bevor es nun gegen die Mannschaften auf Augenhöhe geht – am Samstag steht ein Heimspiel gegen den TuS Kirchberg an – beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer bereits neun Punkte. „Wir haben auch zuletzt fast ausnahmslos gegen die ersten Fünf gespielt“, so Hammel, der seine Hoffnungen in die kommenden Partien setzt.

FV Morbach - SG Malberg 2:1 (0:0)

Morbach: Görgen - Amtmann, Kappes (78. Kahyaoglu), Schell, Klassen (65. Servatius), Amberg, Marcel Schultheis, Böhnke, Schurich (56. Schemer), Martin Schultheis, Kaiser (56. Meeth).

Malberg: F. Hammel – Utsch (72. Weber), Decker, Steinau, Hassel – Musa (63. Weiler), Thom, Heidrich (28. Märzhäuser), Weishar (63. Henning) – Nagel, Floris (78. Kostka).

Schiedsrichter: Alexander Müller.

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Jonas Amberg (58.), 2:0 Marcel Schultheis (74.), 2:1 Tim Henning (82.).