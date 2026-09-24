Mülheim-Kärlich ist zu Gast Malberg geht selbstbewusst ins Spiel gegen den Primus Sina Ternis 24.09.2026, 09:00 Uhr

i Das letzte Aufeinandertreffen zwischen der SG Malberg (schwarze Trikots, mit Benjamin Weishar und Paul Hassel) und der SG 2000 Mülheim-Kärlich mit Tom Burscheid, der hier das 1:0 erzielt, gab es im März vergangenen Jahres. Die Partie gewann Mülheim klar mit 4:1, für Malberg ging es anschließend runter in die Bezirksliga. Jürgen Augst/byJogi

An Selbstvertrauen dürften es beiden Rheinlandliga-Teams, die am Freitag in Malberg aufeinandertreffen, nicht mangeln. Die SG hat zwei erfolgreiche englische Wochen hinter sich, Gast und Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich kommt ungeschlagen.

Dass seine Mannschaft aus der englischen Woche in der Fußball-Rheinlandliga „nur“ mit vier Punkten gegangen ist, beim 1:1 in Wirges das erste Gegentor der Saison kassierte, das sieht Nenad Lazarevic, Coach der SG 2000 Mülheim-Kärlich, vor dem Gastspiel am Freitagabend (20 Uhr) bei der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen überhaupt nicht als einen Indikator dafür, dass bei seiner Mannschaft Sand im Getriebe ist.







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