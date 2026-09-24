An Selbstvertrauen dürften es beiden Rheinlandliga-Teams, die am Freitag in Malberg aufeinandertreffen, nicht mangeln. Die SG hat zwei erfolgreiche englische Wochen hinter sich, Gast und Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich kommt ungeschlagen.
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Dass seine Mannschaft aus der englischen Woche in der Fußball-Rheinlandliga „nur“ mit vier Punkten gegangen ist, beim 1:1 in Wirges das erste Gegentor der Saison kassierte, das sieht Nenad Lazarevic, Coach der SG 2000 Mülheim-Kärlich, vor dem Gastspiel am Freitagabend (20 Uhr) bei der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen überhaupt nicht als einen Indikator dafür, dass bei seiner Mannschaft Sand im Getriebe ist.