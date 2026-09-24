Mülheim-Kärlich ist zu Gast
Malberg geht selbstbewusst ins Spiel gegen den Primus
Das letzte Aufeinandertreffen zwischen der SG Malberg (schwarze Trikots, mit Benjamin Weishar und Paul Hassel) und der SG 2000 M
Das letzte Aufeinandertreffen zwischen der SG Malberg (schwarze Trikots, mit Benjamin Weishar und Paul Hassel) und der SG 2000 Mülheim-Kärlich mit Tom Burscheid, der hier das 1:0 erzielt, gab es im März vergangenen Jahres. Die Partie gewann Mülheim klar mit 4:1, für Malberg ging es anschließend runter in die Bezirksliga.
Jürgen Augst/byJogi

An Selbstvertrauen dürften es beiden Rheinlandliga-Teams, die am Freitag in Malberg aufeinandertreffen, nicht mangeln. Die SG hat zwei erfolgreiche englische Wochen hinter sich, Gast und Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich kommt ungeschlagen.

Lesezeit 2 Minuten
Dass seine Mannschaft aus der englischen Woche in der Fußball-Rheinlandliga „nur“ mit vier Punkten gegangen ist, beim 1:1 in Wirges das erste Gegentor der Saison kassierte, das sieht Nenad Lazarevic, Coach der SG 2000 Mülheim-Kärlich, vor dem Gastspiel am Freitagabend (20 Uhr) bei der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen überhaupt nicht als einen Indikator dafür, dass bei seiner Mannschaft Sand im Getriebe ist.
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