In unserer Serie „Spieler des Spieltags“ gibt es jede Woche einen Rheinlandliga-Fußballer, der uns besonders aufgefallen ist. In dieser Woche ist es Wissens Schlussmann Lukas Litschel, der beim ersten VfB-Saisonsieg zum Matchwinner avancierte.

Ein außergewöhnliches Tor, ein Hattrick binnen weniger Minuten, eine herausragende Abwehrleistung, eine Glanzparade nach der nächsten oder ein Auftritt, bei dem sich jemand besonders in den Dienst der Mannschaft gestellt hat – in unserer neuen Kategorie küren wir jede Woche einen Akteur des Verbands-Oberhauses zum „Spieler des Spieltags“. Das kann mal in einem Interview sein wie heute oder in einem Bericht über den „Auserwählten“.

Unsere Wahl fällt dieses Mal auf Lukas Litschel, Kapitän und Keeper des VfB Wissen. Hervorgetan hat er sich am vergangenen Wochenende beim 3:1-Sieg seines VfB gegen den TuS Immendorf gleich durch zwei Aktionen: Zunächst hielt er beim Stand von 0:0 und nach 18 Minuten einen Elfmeter von Marvin Weber und leitete damit in einer Partie, die Immendorf bis zu diesem Zeitpunkt dominiert hatte, die Wende zugunsten seiner Mannschaft ein. Später bereitete er das 3:0 durch einen langen Abschlag vor – und trugt damit maßgeblich zum ersten Saisonsieg seines VfB bei.

i Lukas Litschel (links) kann nicht nur jubeln, wie über den gehaltenen Elfmeter in Immendorf, sondern sich auch über Gegentore ärgern wie hier beim 1:3 in Kirchberg. Der Wissener Keeper ist auch Kapitän seiner Elf, für die er am Wochenende zum Matchwinner wurde. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Litschel steht seit 2023 für Wissen im Tor, spielte zuvor schon für die Sportfreunde Siegen in der Regionalliga West und in der Oberliga Westfalen, wechselte anschließend zum FC Blau-Weiss Friesdorf in die Mittelrheinliga. In der aktuellen Spielzeit des VfB hat er in sechs Spielen 16 Gegentore kassiert, allerdings hießen die Gegner unter anderem Ahrweiler BC, SG 2000 Mülheim-Kärlich und Rot-Weiss Wittlich.

Herr Litschel, was geht einem Keeper durch den Kopf, wenn ein Elfmeterpfiff ertönt?

Das löst bei mir eigentlich keine besondere Reaktion aus, denn als Torhüter kannst du in so einer Situation ja eigentlich nur gewinnen (lacht). Der Druck liegt klar beim Schützen. Alle gehen erst einmal davon aus, dass der trifft und wenn nicht, dann klopfen dir alle auf die Schulter.

So wie beim Spiel gegen Immendorf.

Ja, so in etwa. In der Partie kam natürlich dazu, dass Immendorf bis zu diesem Zeitpunkt das bessere Team war. Sie waren enorm druckvoll unterwegs, womit wir auch nach der Niederlage bei Trier II gerechnet hatten. Der gehaltene Elfmeter hat da ein wenig die Wende zu unseren Gunsten eingeleitet und hat für einen Bruch im Immendorfer Spiel gesorgt. Von daher war es sicherlich schon wichtig, dass ich meiner Mannschaft da die Null festgehalten habe.

Ist es Instinkt oder das Wissen um die richtige Ecke?

Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Klar bereite auch ich mich auf die jeweiligen Gegner vor. Aber in dem Moment spielt auch der Instinkt eine wichtige Rolle. Dazu kommen die typischen Psychospielchen mit Bewegen auf der Linie, mit denen man natürlich versucht, den Schützen zu verunsichern. Aber seit wir beim Schuss mindestens einen Fuß auf der Torlinie haben müssen, ist es für uns als Keeper noch einmal schwieriger geworden, zumal die Schützen mittlerweile auch oft verzögern. Da kann man dann eigentlich nur spekulieren und darauf hoffen, dass man den richtigen Zeitpunkt des Absprungs erwischt.

Sind Sie denn so etwas wie ein „Elfmeterkiller“?

Als das würde ich mich zwar nicht unbedingt bezeichnen, aber klar, ich habe in meiner Karriere schon den einen oder anderen Elfmeter gehalten. Wobei wir, soweit ich mich erinnern kann, beispielsweise in der Vorsaison nur ganz wenige Elfer gegen uns gepfiffen bekommen haben.

Im Spiel gegen Immendorf haben Sie nicht nur ein Tor verhindert, sondern sich auch in die Scorerliste eingetragen. Wie war die Situation aus Ihrer Sicht?

Wir hatten schon in der Kabine besprochen, dass Immendorf relativ hoch steht und dass lange Abschläge über die Kette auf dem relativ engen Platz in Horchheim durchaus ein probates Mittel sein können. Ich hatte es vorher schon zweimal versucht, da wurde der Ball aber jeweils abgefangen, beim dritten Mal hat es dann funktioniert.

Der VfB steht aktuell mit fünf Zählern im unteren Tabellendrittel. Wie beurteilen Sie die bisherige Saison?

Das muss man ja ein wenig differenziert sehen, zumal wir schon gegen alle drei Topmannschaften, also Ahrweiler, Mülheim-Kärlich und Wittlich, gespielt haben. Ich fand unsere Leistungen, abgesehen von dem enttäuschenden Auftritt beim 0:5 in Mülheim-Kärlich, wirklich ordentlich und zuletzt war doch eine Steigerung erkennbar. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg und für den Kopf, gerade der jungen Spieler, war es wichtig, dass wir nach dem Sieg gegen Immendorf in der Tabelle über den Strich gesprungen sind.

Sie haben in sechs Partien 16 Gegentore kassiert. Was sagen Sie zu der eigenen Leistung?

Besser geht sicherlich immer. Oder, wie sagt mein Torwarttrainer so schön: Es gibt eigentlich keine unhaltbaren Bälle. Unterm Strich war es natürlich das eine oder andere Gegentor zu viel, aber ob davon auch Bälle haltbar gewesen wären, das müssen andere beurteilen. Als Mannschaft haben wir uns zuletzt stetig verbessert und darum muss es auch in den kommenden wichtigen Spielen gehen.