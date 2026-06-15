Wechsel zur EGC Wirges Luan Krasniqi will wieder Spaß am Fußball bekommen Sina Ternis 15.06.2026, 10:06 Uhr

i Sven und Alex Baldus freuen sich, mit Luan Krasniqi einen jungen Mittelfeldspieler vom Weg der EGC Wiges überzeugt zu haben. Und der wiederum freut sich, dass er sich eine Klasse tiefer wieder beweisen kann. Thorsten Hehl/EGC Wirges

Manchmal ist der Weg zurück der richtige. Darauf hofft auch Luan Krasniqi, der vom Oberligisten FC Cosmos Koblenz zum Rheinlandligisten EGC Wirges wechselt – und da wieder Selbstvertrauen tanken, aber auch an seinen Defiziten arbeiten will.

Als der Anruf von Sven Baldus kam und der ihm von seiner möglichen Rolle bei der Spvgg. EGC Wirges berichtete, da musste Luan Krasniqi nicht allzu lange überlegen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler entschied sich für den klassischen Schritt zurück, wechselt im Sommer vom Oberligisten FC Cosmos Koblenz, bei dem er dann zwei Jahre lang war, zum Rheinlandligisten Wirges.







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