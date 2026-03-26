Ein bisschen steigt am Freitagabend ein Fernduell im Tabellenkeller. Hier empfängt der VfB Linz den FC Bitburg, da spielt der TuS Immendorf gegen die FV Morbach. Doch eigentlich will der Linzer Coach den Blick nur auf das eigene Team lenken.
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Es scheint, als habe sich der VfB Linz ein wenig aus dem Loch direkt nach der Winterpause rausgekämpft. Zuletzt gab es einen deutlichen Sieg gegen den VfB Wissen und ein Remis bei der SG 99 Andernach – und das ist gleichbedeutend damit, dass sich die Mannschaft von Coach Thomas Schuster zumindest ein kleines Polster auf die Abstiegsränge der Fußball-Rheinlandliga erarbeitet hat.