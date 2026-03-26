Heimspiel gegen Bitburg Linzer wollen erst vorlegen und sich dann entspannen Sina Ternis 26.03.2026, 11:30 Uhr

i Auch wenn es hier anders aussieht: Ganz unzufrieden war der Linzer Trainer Thomas Schuster nicht mit dem Auftritt seines Teams beim 1:1 gegen Andernach. Nun soll ihm sein VfB mit einem Sieg gegen Bitburg ein entspanntes Wochenende bescheren. Jörg Niebergall

Ein bisschen steigt am Freitagabend ein Fernduell im Tabellenkeller. Hier empfängt der VfB Linz den FC Bitburg, da spielt der TuS Immendorf gegen die FV Morbach. Doch eigentlich will der Linzer Coach den Blick nur auf das eigene Team lenken.

Es scheint, als habe sich der VfB Linz ein wenig aus dem Loch direkt nach der Winterpause rausgekämpft. Zuletzt gab es einen deutlichen Sieg gegen den VfB Wissen und ein Remis bei der SG 99 Andernach – und das ist gleichbedeutend damit, dass sich die Mannschaft von Coach Thomas Schuster zumindest ein kleines Polster auf die Abstiegsränge der Fußball-Rheinlandliga erarbeitet hat.







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