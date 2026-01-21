Das Winterwetter hat den Mannschaften einen Strich durch die Rechnung gemacht: Die für Mittwochabend geplante Partie zwischen der U19 des 1. FC Köln und dem VfB Linz wurde ersatzlos gestrichen.
Eigentlich sollte es zum Testspiel-Highlight der Wintervorbereitung werden, jetzt wurde die für Mittwochabend angesetzte Partie zwischen der U19 des 1. FC Köln und dem Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz kurzfristig abgesagt. Grund: Der Kunstrasenplatz am Geißbockheim, der Heimspielstätte der Nachwuchsmannschaften des 1.