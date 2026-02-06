3:1-Sieg beim 1. FC Spich Linz zeigt sich eine Hälfte schwach und eine stark Sina Ternis 06.02.2026, 07:40 Uhr

i Thomas Schuster, Coach des VfB Linz, war mit den Eindrücken aus Hälfte zwei zufrieden. Am Ende stand ein 3:1-Testspielsieg gegn den VfB Spich. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

In Hälfte zwei drehte der VfB Linz im Testspiel beim 1. FC Spich auf und gewann am Ende mit 3:1. Zwei Tore gingen auf das Konto von Fabio Schopp. Bevor es wieder losgeht, testet der VfB nur noch einmal.

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sah Thomas Schuster beim 3:1-Testspielsieg seines VfB Linz gegen den NRW-Landesligisten 1. FC Spich: In Hälfte eins war der Fußball-Rheinlandligist nicht im Spiel, hatte Probleme, in die Zweikämpfe zu kommen, und konnte sich vor allem bei Keeper Ben Reimann bedanken, dass es zur Pause 1:1 stand.







Artikel teilen

Artikel teilen