3:1-Sieg beim 1. FC Spich
Linz zeigt sich eine Hälfte schwach und eine stark
Thomas Schuster, Coach des VfB Linz, war mit den Eindrücken aus Hälfte zwei zufrieden. Am Ende stand ein 3:1-Testspielsieg gegn den VfB Spich.
DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

In Hälfte zwei drehte der VfB Linz im Testspiel beim 1. FC Spich auf und gewann am Ende mit 3:1. Zwei Tore gingen auf das Konto von Fabio Schopp. Bevor es wieder losgeht, testet der VfB nur noch einmal. 

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sah Thomas Schuster beim 3:1-Testspielsieg seines VfB Linz gegen den NRW-Landesligisten 1. FC Spich: In Hälfte eins war der Fußball-Rheinlandligist nicht im Spiel, hatte Probleme, in die Zweikämpfe zu kommen, und konnte sich vor allem bei Keeper Ben Reimann bedanken, dass es zur Pause 1:1 stand.

