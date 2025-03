Zuletzt lief es rund für den VfB Linz in der Fußball-Rheinlandliga. Nach einem behäbigen Start ins neue Jahr mit einer Niederlage und einem Remis gegen direkte Konkurrenten hat die Mannschaft von Coach Thomas Schuster zehn Punkte aus den jüngsten vier Partien geholt und sich dadurch ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze erarbeitet. Am Freitag (20 Uhr) hat der VfB im Heimspiel gegen den FC Bitburg die Möglichkeit nachzulegen und vor allem auch gegenüber der Konkurrenz vorzulegen. „Klar, das kann schon zu einem psychologischen Vorteil werden, wenn wir den Druck auf die anderen Mannschaften erhöhen“, sagt auch Schuster. „Wir spielen zudem gern freitags unter Flutlicht.“ Er schiebt aber direkt hinterher, dass mit Bitburg eine schwierige Heimaufgabe auf sein Team wartet.

Vielleicht spielen wir das eine oder andere Ding dann doch etwas einfacher, versuchen nicht immer, es im ersten Drittel schon fußballerisch zu lösen.

Linz’ Coach Thomas Schuster nennt einen Grund dafür, dass es derzeit rund läuft bei seinem Team.

Das Hinspiel, in dem Fall braucht man kein Prophet sein, hatte der VfB mit 1:4 verloren, wie er nahezu alle Auswärtshinspiele verloren hatte. „Da war Bitburg einfach unglaublich effektiv unterwegs, während uns diese Durchschlagskraft vorn fehlte“, erinnert sich der Trainer. Und er erinnert sich an den FC-Offensivakteur Simon Floß, „der für mich einer der besten Spieler in der Klasse ist“.

Dass aber auch in seiner Mannschaft Akteure sind, die den Unterschied machen können, wurde zuletzt deutlich, vor allem beim 7:2 gegen Andernach, als Fabio Schopp mit einem Fünferpack glänzte. Doch genauso hoch rechnete Schuster seinem Team den knappen 1:0-Sieg gegen Wissen in der Vorwoche an, wo es vor allem in Halbzeit zwei über Kampf und Leidenschaft ging, wo spielerische Elemente in den Hintergrund traten. Gefragt, was seine Mannschaft aktuell anders macht als in Phasen, in denen es nicht so gut lief, weiß Schuster zunächst keine Antwort, sagt dann aber – auch mit Blick auf das Wissen-Spiel: „Vielleicht spielen wir das eine oder andere Ding dann doch etwas einfacher, versuchen nicht immer, es im ersten Drittel schon fußballerisch zu lösen.“

Schuster sieht das Knacken der 40-Punkte-Marke als unerlässlich

Sein Anspruch bleibt das aber weiterhin, vor allem auf dem Kunstrasen am Linzer Kaiserberg. Der Erfolg jedenfalls gab ihm zuletzt recht. Am Ziel sieht Schuster seine Mannschaft aber noch lange nicht, geht davon aus, dass die mindestens noch neun Punkte holen, die magische 40-Punkte-Marke knacken muss, um auch am Ende der Saison über dem Strich zu stehen.

Ein Sieg gegen Bitburg, ob das nun eine einfache Aufgabe ist oder nicht, könnte da ein weiterer wichtiger Schritt sein. Dessen ist sich auch der Trainer bewusst, und er hofft, dass seine Mannschaft die Konstanz in den Leistungen und in der Folge auch in den Ergebnissen, auch dieses Mal wieder auf den Platz bekommt. Konstanz im Kader ist jedenfalls da. Lediglich die zuletzt schon verletzten Linus Tücke, Yannick Dillmann und Fabrice Rechmann fallen weiter aus.