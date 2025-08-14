Mit einem 2:0-Sieg über den TuS Kirchberg im Rücken kann der VfB Linz entspannt zum Rheinlandliga-Tabellenführer und Titelaspirant Rot-Weiss Wittlich reisen. Da will sich die Mannschaft Thomas Schuster aber keinesfalls verstecken.

Es war ein Sieg fürs Selbstvertrauen und sicherlich auch ein Sieg, der den VfB Linz gelassener nach vorne schauen lässt. Denn die Mannschaft von Coach Thomas Schuster kann nach dem 2:0 gegen den TuS Kirchberg im Auftaktmatch zur Fußball-Rheinlandliga am Samstag (15 Uhr) komplett ohne Druck zu Rot-Weiss Wittlich fahren. „Wir haben da überhaupt nichts zu verlieren“, sagt Schuster, dessen Mannschaft gegen einen der ganz großen Favoriten sicherlich in der Rolle des Außenseiters ist.

Die Gastgeber, die schon in der Vorsaison über einen qualitativ gut besetzten Kader verfügt hatten, haben in der Sommerpause noch einmal ordentlich nachgelegt und ihre Ansprüche wohl entsprechend nach oben geschraubt. Beim 4:0 in Immendorf und beim 7:0 im letzten Test gegen Ligakonkurrent SV Laubach haben sie diese Ansprüche noch einmal eindrucksvoll untermauert. „Sie sind auf jeder Position doppelt und gleichwertig gut besetzt“, weiß auch Schuster. Der erinnert sich noch an das jüngste Rückspiel in Wittlich, in dem eine Mannschaft mit 1:5 unterlag und nahezu chancenlos war.

„Wenn du da nur verteidigst, wirst du nichts gewinnen. Gegen solche Mannschaften kommst du dann irgendwann in Situationen, die du einfach nicht mehr verteidigen kannst.“

Linz-Trainer Thomas Schuster

Ist sie das auch dieses Mal? Der Trainer wagt keine Prognosen, weiß aber, dass schon vieles zusammenpassen muss, um Zählbares mitzunehmen. Die Leistung gegen Kirchberg war gut, aber war sie auch gut genug, um gegen eine Mannschaft wie Wittlich bestehen zu können? Fest steht, dass sich der VfB keinesfalls verstecken, sondern durchaus mutig nach vorne spielen will. „Wenn du da nur verteidigst, wirst du nichts gewinnen. Gegen solche Mannschaften kommst du dann irgendwann in Situationen, die du einfach nicht mehr verteidigen kannst“, so Schuster.

Der VfB will also durchaus auch den Weg nach vorn suchen, will seine Qualitäten, die schon in der Vorsaison im Offensivspiel lagen, auf den Platz bringen. Dass das Team einen Entwicklungsschritt gemacht hat, hat der Trainer gegen Kirchberg zur Kenntnis genommen. Zumindest in dem Spiel. Da gab es nämlich keine Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand-Aktionen, sondern ein geduldiges Spielen. Die Hausherren haben de Ball in den eigenen Reihen laufen lassen, defensiv kompakt gestanden und in den entscheidenden Momenten zugeschlagen.

Luca Kirschbaum und Milot Juniku sind wieder dabei

Aber, wie gesagt, es war Kirchberg und nicht Wittlich. Auch wenn Schuster den TuS durchaus stark einschätzt, erwartet er Wittlich mit Blick auf die Einzelspieler noch viel stärker. „Die haben enormes Tempo nach vorne, wollen Fußball spielen, bringen ganz unterschiedliche Qualitäten und Stärken auf den Platz.“

Dem will er eine „Topleistung“ entgegensetzen. Mit besagtem Mut, mit einem guten Spiel gegen den Ball, mit einer hohen Laufbereitschaft und einem Verdichten der Räume – und die Wittlicher Spielfreude im Idealfall zu unterbinden. Ob er für dieses Vorhaben personelle Veränderungen vornehmen wird, ist noch offen. Gegenüber der Vorwoche stehen jedenfalls Luca Kirschbaum und Milot Juniku wieder zur Verfügung. Yannik Becker hatte sich schon vor dem Kirchberg-Spiel am Knie verletzt, hinter ihm steht auch für Samstag ein Fragezeichen.