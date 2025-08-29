Auch wenn der VfB Linz einen Punkt mehr auf dem Konto hat als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison, lief fußballerisch noch nicht alles rund in der Liga. Im Pokal schon. Kann das jetzt auch in der Partie gegen Schneifel auf den Platz gebracht werden?

War der 3:0-Sieg im Rheinlandpokal und gegen Bezirksligist TuS Asbach ein erster Schritt hin zu mehr Selbstvertrauen, zu mehr fußballerischem Selbstverständnis? Das jedenfalls würde sich Thomas Schuster, Coach des VfB Linz, vor dem Rheinlandliga-Heimspiel am Sonntag gegen die SG Schneifel wünschen.

Denn im Pokal, wenn auch gegen einen klassentieferen Gegner, lief vieles schon besser als in der Vorwoche beim Remis gegen den TuS Immendorf. Mit der Arbeit gegen den Ball, mit der Kommunikation auf dem Platz und auch mit dem Verteidigen in verschiedenen Zonen des Platzes war er ohnehin schon zufrieden. Spielerisch lief es aber zuletzt nicht so rund, wie er es von seiner Mannschaft eigentlich gewohnt ist – und wie sie es zumindest gegen Asbach wieder umsetzte. „Wir waren insgesamt ruhiger im Spielaufbau, haben einen gepflegteren Fußball nach vorn gespielt und mehr Mut gehabt“, fasste es Schuster zusammen.

Beide Mannschaften haben vier Punkte auf dem Konto

Nun muss sein VfB allerdings auch unter Beweis stellen, dass er in der Lage ist, diese Leistung auch gegen eine gestandene Rheinlandligamannschaft auf den Platz zu bringen. Die Gäste sind aktuell punktgleich mit Linz, gewannen ihr Heimspiel gegen Immendorf, holten aber gegen die beiden Neulinge Wirges (1:1) und Mendig (1:3) insgesamt nur einen Punkt. Vor allem Mendig zeigte bei seinem Sieg, was ein probates Mittel sein kann, um Schneifel zu bezwingen: Die Räume eng machen, den Spielfluss gar nicht erst aufkommen lassen.

„Allerdings sind sie sehr flexibel in ihren System, lassen sich immer wieder etwas einfallen“, weiß Schuster, dass es schwer ist, sich auf den Gegner einzustellen. Das will er aber auch gar nicht zu sehr, sondern vielmehr baut er darauf, dass seine Mannschaft sich auf ihre Stärken besinnt, dass sie das kleine Tief auch in der Liga überwindet – und gesteht diese Phase seinen Spielern zu. „Dafür sind wir dann doch alle Menschen und keine Maschinen. Es waren am Ende auch nur Kleinigkeiten, die gefehlt haben. Die Jungs wissen das selbst, sind kritisch mit sich. Aber jetzt muss es auch darum gehen, dass wir uns wieder Selbstvertrauen holen.“

„Eine erste Elf haben wir ohnehin nicht. Wir reagieren Woche für Woche neu. Es gibt auf vielen Positionen einen Konkurrenzkampf und der wird jedes Mal aufs Neue entfacht.“

VfB-Trainer Thomas Schuster

Gegen Asbach war das ein erster Schritt. Gegen Schneifel soll der zweite folgen. Hier wird Schuster gegenüber dem Pokalspiel wohl wieder ein wenig rotieren, hatte den einen oder anderen frischen Akteur von Beginn an auflaufen lassen. Er macht aber auch deutlich: „Eine erste Elf haben wir ohnehin nicht. Wir reagieren Woche für Woche neu. Es gibt auf vielen Positionen einen Konkurrenzkampf und der wird jedes Mal aufs Neue entfacht.“

In diesen Konkurrenzkampf werden Luca Kirschbaum, Yannik Becker und Yannick Dillmann erst einmal nicht eingreifen können. Alle sind verletzt, an eine Rückkehr in den Kader ist erst einmal nicht zu denken. Dillmann ist aber mittlerweile zu Schusters Co-Trainer ernannt worden, hat die Kapazitäten, weil er mindestens bis zum Winter wird pausieren müssen. Bei den anderen beiden könnte eine Rückkehr noch in diesem Jahr erfolgen, der Zeitpunkt aber offen.