Nach Niederlage zum Auftakt
Linz will in Schweich wieder an die 100 Prozent kommen
Der Linzer Kapitän Niklas Klein (weißes Trikot) ist sicherlich einer der erfahrendsten Akteure im Kader des VfB. Und er ist am S
Der Linzer Kapitän Niklas Klein (weißes Trikot) ist sicherlich einer der erfahrendsten Akteure im Kader des VfB. Und er ist am Samstag beim Gastspiel auch gefragt, wenn es darum geht, den jungen Wilden Strukturen zu geben.
Heinz-Werner Lamberz

Von einem Bezirksliga-West-Aufsteiger geht es gleich zum nächsten für den VfB Linz. Der reist am Samstag zu Mosella Schweich und will da doch einiges besser machen als bei der 1:2-Niederlage gegen Trier-Tarforst.

Lesezeit 2 Minuten
Den Start in die neue Saison der Fußball-Rheinlandliga hatte sich der VfB Linz ohne Frage anders vorgestellt. In der vergangenen Woche gab es gegen Aufsteiger Trier-Tarforst auf dem heimischen Kaiserberg eine 1:2-Niederlage und die Erkenntnis von Coach Thomas Schuster: „Wir kamen nicht an 100 Prozent, vor allem die entscheidenden Leute kamen nicht an 100 Prozent.
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