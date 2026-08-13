Von einem Bezirksliga-West-Aufsteiger geht es gleich zum nächsten für den VfB Linz. Der reist am Samstag zu Mosella Schweich und will da doch einiges besser machen als bei der 1:2-Niederlage gegen Trier-Tarforst.
Lesezeit 2 Minuten
Den Start in die neue Saison der Fußball-Rheinlandliga hatte sich der VfB Linz ohne Frage anders vorgestellt. In der vergangenen Woche gab es gegen Aufsteiger Trier-Tarforst auf dem heimischen Kaiserberg eine 1:2-Niederlage und die Erkenntnis von Coach Thomas Schuster: „Wir kamen nicht an 100 Prozent, vor allem die entscheidenden Leute kamen nicht an 100 Prozent.