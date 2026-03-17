Kellerduell auf dem Kaiserberg
Linz will gegen Wissen die Niederlagenserie stoppen
Das Duell am Mittwochabend ist bereits die dritte Begegnung zwischen dem VfB Linz und dem VfB Wissen (blaue Trikots). In der Lig
Das Duell am Mittwochabend ist bereits die dritte Begegnung zwischen dem VfB Linz und dem VfB Wissen (blaue Trikots). In der Liga gab es im September ein 0:0, im Pokal setzte sich Linz nach Verlängerung durch. Dieses Mal bräuchten beide Teams die Punkte dringend.
Manfred Böhmer/balu

Gegen den Rheinlandliga-Abstieg kämpfen beide Mannschaften. Wobei Gastgeber VfB Linz die Trümpfe noch selbst in der Hand hält, während sich Gast VfB Wissen irgendwo zwischen Hoffnung und befreitem Aufspielen bewegt. 

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Dass der VfB Linz noch einmal so schnell so tief reinrutschen würde in den Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga, das war vor der Winterpause nicht unbedingt vorherzusehen. Da nämlich stand die Mannschaft mit 24 Punkten auf einem vermeintlich sicheren zehnten Platz, war mit einem respektablen 2:2 gegen Rot-Weiss Wittlich in die gut zweimonatige Spielpause gegangen.

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