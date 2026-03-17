Gegen den Rheinlandliga-Abstieg kämpfen beide Mannschaften. Wobei Gastgeber VfB Linz die Trümpfe noch selbst in der Hand hält, während sich Gast VfB Wissen irgendwo zwischen Hoffnung und befreitem Aufspielen bewegt.
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Dass der VfB Linz noch einmal so schnell so tief reinrutschen würde in den Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga, das war vor der Winterpause nicht unbedingt vorherzusehen. Da nämlich stand die Mannschaft mit 24 Punkten auf einem vermeintlich sicheren zehnten Platz, war mit einem respektablen 2:2 gegen Rot-Weiss Wittlich in die gut zweimonatige Spielpause gegangen.