VfB gastiert in Mülheim Linz will auch für Thomas Schuster spielen Sina Ternis 03.09.2026, 07:00 Uhr

i Michael Krupp hatte bislang die Position des Co-Trainers inne. Am Freitagabend beim Gastspiel in Mülheim-Kärlich übernimmt er zusammen mit Yannick Dillmann das Coaching beim VfB Linz. Heinz-Werner Lamberz

Spiel eins nach Thomas Schuster wird ein besonderes für den VfB Linz – der Weg des ehemaligen Coachs soll jedenfalls auch beim Gastspiel bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich fortgesetzt werden.

Auch für Michael Krupp kam der Rücktritt seines „Chefs“ Thomas Schuster am Dienstag komplett überraschend – und er war gleichbedeutend damit, dass der bisherige Co-Trainer des VfB Linz nun zusammen mit Yannick Dillmann das Team mindestens während des Spiels am Freitagabend (20 Uhr) bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich coachen wird.







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