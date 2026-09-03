VfB gastiert in Mülheim
Linz will auch für Thomas Schuster spielen
Michael Krupp hatte bislang die Position des Co-Trainers inne. Am Freitagabend beim Gastspiel in Mülheim-Kärlich übernimmt er zu
Michael Krupp hatte bislang die Position des Co-Trainers inne. Am Freitagabend beim Gastspiel in Mülheim-Kärlich übernimmt er zusammen mit Yannick Dillmann das Coaching beim VfB Linz.
Heinz-Werner Lamberz

Spiel eins nach Thomas Schuster wird ein besonderes für den VfB Linz – der Weg des ehemaligen Coachs soll jedenfalls auch beim Gastspiel bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich fortgesetzt werden.

Lesezeit 3 Minuten
Auch für Michael Krupp kam der Rücktritt seines „Chefs“ Thomas Schuster am Dienstag komplett überraschend – und er war gleichbedeutend damit, dass der bisherige Co-Trainer des VfB Linz nun zusammen mit Yannick Dillmann das Team mindestens während des Spiels am Freitagabend (20 Uhr) bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich coachen wird.
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