2:3-Niederlage beim FSV Linz verliert bei grenzwertigen Bedingungen in Trier Sina Ternis 28.11.2026, 19:17 Uhr

i Luca Stoffels (weißes Trikot) und sein VfB Linz mussten sich dem FSV Trier-Tarforst mit 2:3 geschlagen geben. Eine zwischenzeitliche Aufholjagd wurde nciht belohnt. Sebastian J. Schwarz

15 Minuten lang konnte man auf dem Kunstrasenplatz des FSV Trier-Tarforst ordentlich Fußball spielen, danach war vieles dem Zufall überlassen, der Platz wurde immer rutschiger. Am Ende setzten sich die Gastgeber mit 3:2 gegen den VfB Linz durch.

Auf die Euphorie des 3:0-Siegs am vergangenen Wochenende in Andernach folgte nun wieder ein kleiner Dämpfer für den VfB Linz. Der unterlag beim Rheinlandligaaufsteiger FSV Trier-Tarforst mit 2:3, hatte einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand egalisiert, um dann doch noch den bitteren Nackenschlag zu bekommen.







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