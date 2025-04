Es ist rund drei Jahre her, da haben sich Thomas Schuster, Trainer des VfB Linz, und Tobias Jakobs, Coach der SG Vordereifel, gemeinsam die Trainerlizenz gemacht. Seither mögen und schätzen sich die beiden, beobachten die Entwicklung des jeweils anderen. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es auf dem Linzer Kaiserberg zum direkten Duell – und in das gehen beide Trainer unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen.

Nach einem kleinen Zwischenspurt mit zuletzt drei Siegen in Folge und vor allem mit 16 geschossenen Toren ist die SG Vordereifel mittlerweile endgültig gesichert, während Gastgeber VfB nach zwei Niederlagen – einmal ein knappes 1:2 zu Hause gegen Bitburg, einmal ein deutliches 1:5 in Wittlich – wieder mitten im Abstiegskampf steckt, dringend wieder ein Erfolgserlebnis braucht. Und das, das macht Schuster deutlich, wird nur mit einem ganz anderen Auftritt als gegen Wittlich funktionieren.

„Nach vorne sind die schon richtig gut.“

Linz’ Trainer Thomas Schuster warnt vor den Offensivqualitäten des Gegners

Da war er überhaupt nicht einverstanden mit dem, was er während der gut 90 Minuten gesehen hatte. Alternativ könnte er aber auch das Hinspiel in Laubach nennen. Da wurde seine Mannschaft durch die Vordereifeler Offensivwucht in Halbzeit eins regelrecht überrannt, lag zur Pause mit 0:3 zurück, verlor am Ende mit 1:3. „Nach vorne sind die schon richtig gut“, sagt Schuster. Dass die SG die drittmeisten Tore der Liga geschossen hat, untermauert die Aussage.

Um die Motivation macht sich Jakobs keine Gedanken

„Um die Offensive habe ich mir auch nie Gedanken gemacht“, sagt Jakobs, der den Grund für das kleine Zwischentief nach der Winterpause eher in der Defensivarbeit sah. Doch mittlerweile habe man die Sinne wieder ein wenig geschärft und das mache sich eben auch in den Ergebnissen bemerkbar.

Dass seine Mannschaft, die durch die neun Punkte aus den jüngsten drei Partien im ersten Rheinlandligajahr bereits frühzeitig gerettet ist, freut ihn, „zumal wir kaum Spieler in unseren Reihen haben, die vorher schon in der Liga gespielt haben“. Sorge, dass sich der frühzeitige Klassenerhalt negativ auf die Motivation für die ausstehenden Spiele auswirken könnte, hat er indes nicht. Intern gebe es noch Ziele und „wir wollen die Saison keinesfalls mit 42 Punkten abschließen“.

„Auf ihrem Kunstrasen fühlen sie sich schon wohl, das sieht man ja auch an den Ergebnissen.“

Vordereifels Trainer Tobias Jakobs erwartet eine Menge Gegenwehr

Sein Gegenüber wäre froh, wenn seine Mannschaft 42 Punkte auf dem Konto hätte und in sicheren Gefilden wäre. Bis dahin ist es, das weiß er und er ist überzeugt, dass auch seine Mannschaft das weiß, noch ein langer Weg. Ein Sieg gegen Vordereifel wäre da wichtig, vielleicht ist er zu Hause sogar ein Stück weit Pflicht. Die Gäste sind jedenfalls vorgewarnt, wissen um die Situation des VfB, wissen vor allem auch um ihre Heimstärke. „Auf ihrem Kunstrasen fühlen sie sich schon wohl, das sieht man ja auch an den Ergebnissen“, sagt Jakobs, dessen Mannschaft eher auf Rasen heimisch ist.

Schuster mahnt jedenfalls trotz der brisanten Situation zu Gelassenheit. „Wir haben vor den beiden Niederlagen sechs ordentliche Spiele nach Gang gezeigt und es gibt keinen Grund, Unruhe reinzubringen.“ Wichtig sei es, die richtigen Schlüsse aus der Niederlage gegen Wittlich zu ziehen und es dieses Mal anders, besser zu machen.

Dabei wird der Coach auf Yannik Becker nach seiner Gelb-Roten Karte verzichten müssen, auch Yannik Dillmann fehlt weiterhin. Bei den Gästen wird es aller Voraussicht nach keine Änderungen gegenüber der Vorwoche geben.

Jannik Stoffels kommt von Oberligist FV Engers

Unterdessen kann der VfB einen namhaften Neuzugang für die kommende Spielzeit bekannt geben: Jannik Stoffels wechselt von Oberligist FV Engers auf den Kaiserberg. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kickte in seiner Jugend unter anderem für den 1. FC Köln und Schalke 04 und spielte im Seniorenbereich beim Bonner SC in der Regionalliga. Durch den Wechsel nach Linz schließt sich für ihn gewissermaßen ein Kreis: Stoffels wurde in Linz geboren, lebte im gleichen Ort wie sein künftiger Trainer Thomas Schuster. „Wir kennen uns also schon lange, ich habe Janniks Weg immer verfolgt und bin sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.“