Zittern müssen weder der VfB Linz noch der SV Laubach vor dem für beide Teams vorletzten Rheinlandliga-Spiel, das eigentlich der letzte Spieltag wäre. Beide haben sich aber darauf geeinigt, schon am Mittwochabend gegeneinander anzutreten.
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Nachdem am vergangenen Wochenende klar war, dass nur vier Mannschaften aus der Fußball-Rheinlandliga absteigen würden, sowohl der VfB Linz als auch der SV Laubach vorzeitig gerettet ist, haben sich beide Mannschaften schnell darauf geeinigt, die Partie des 34.