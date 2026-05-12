Verabschiedungen beim VfB Linz und Laubach ziehen den letzten Spieltag vor Sina Ternis 12.05.2026, 11:43 Uhr

i Im Hinspiel in Laubach siegte der VfB Linz (schwarze Trikots) am Ende deutlich mit 3:0. Am Mittwochabend gibt's das Rückspiel und da geht's für beide eigentlich nur noch um das gute Gefühl. Alfons Benz

Zittern müssen weder der VfB Linz noch der SV Laubach vor dem für beide Teams vorletzten Rheinlandliga-Spiel, das eigentlich der letzte Spieltag wäre. Beide haben sich aber darauf geeinigt, schon am Mittwochabend gegeneinander anzutreten.

Nachdem am vergangenen Wochenende klar war, dass nur vier Mannschaften aus der Fußball-Rheinlandliga absteigen würden, sowohl der VfB Linz als auch der SV Laubach vorzeitig gerettet ist, haben sich beide Mannschaften schnell darauf geeinigt, die Partie des 34.







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