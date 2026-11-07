Schneifel ist zu abgezockt Linz tritt nach 1:3-Niederlage weiter auf der Stelle Sina Ternis 07.11.2026, 11:17 Uhr

i Allzu viel konnte Linz’ Coach Paul Becker seiner Mannschaft nach der 1:3-Niederlage bei der SG Schneifel nicht vorwerfen. Allerdings wurden die Fehler dann gnadenlos bestraft. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Es läuft weiter nicht rund für den VfB Linz. Der kassierte bei der SG Schneifel die dritte Niederlage in Folge, verlor verdient mit 1:3 – weil die Gastgeber abgezockter waren, Fehler gnadenlos bestraften.

Der Heimweg dürfte den Rheinlandliga-Fußballern des VfB Linz noch länger vorgekommen sein als der Hinweg, denn mit einer 1:3-Niederlage im Rücken machen lange Fahrten sicherlich keinen Spaß. Die von Stadtkyll, wo die SG Schneifel derzeit ihre Heimspiele austrägt, ist mit eineinhalb Stunden ohnehin schon sehr lang.







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