VfB mit erstem Auswärtsdreier Linz springt nach klarem 4:1-Sieg an Rübenach vorbei 25.10.2025, 09:22 Uhr

i Gefühlt immer einen Schritt schneller waren Fabio Schopp (links) und sein VfB Linz in der Partie gegen den FV Rübenach und Jayden Juranovic. Am Ende gewann die Kaiserbergelf deutlich mit 4:1 - und durfte den ersten Auswärtserfolg feiern. Jörg Niebergall

Zum Ende hin wurde es deutlich, vielleicht ein wenig zu deutlich, aber ohne Frage verdient: Der VfB Linz feierte mit dem 4:1 beim FV Rübenach seinen ersten Auswärtssieg – und verlässt damit erst einmal die Abstiegszone.

Einmal die Plätze getauscht haben der FV Rübenach und der VfB Linz in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga. Nachdem der VfB sein Gastspiel beim FV deutlich mit 4:1 (1:0) gewonnen hat, zog die Mannschaft von Coach Thomas Schuster am Konkurrenten vorbei, hat 13 und damit einen Punkt mehr auf dem Konto als der Gegner, der durch die Niederlage unter den virtuellen Strich, also auf den viertletzten Rang, abgerutscht ist.







