VfB empfängt die SG Hochwald Linz: Nach zwei Auftaktpleiten soll daheim ein Sieg her Sina Ternis 05.03.2026, 15:00 Uhr

i Sowohl gegen den TuS Immendorf als auch gegen die SG Schneifel haben Fabio Schopp (schwarzes Trikot) und sein VfB Linz nichts geholt, stehen in diesem Jahr also noch ohne Punkte da. Das soll sich im Idealfall am Sonntag gegen die SG Hochwald ändern. Wolfgang Heil

Der Rheinlandligist VfB Linz war zuletzt zweimal in Folge auswärts erfolglos. Nun steht das erste Heimspiel auf dem Kaiserberg an – und da will das Team von Coach Thomas Schuster gegen die auswärtsschwache SG Hochwald den ersten Dreier einfahren.

Nachdem der VfB Linz zum Auftakt ins neue Rheinlandliga-Jahr mit zwei Niederlagen gestartet ist, beträgt der Vorsprung des Tabellenzehnten auf die Abstiegsränge nur noch vier Zähler. Das Wort Druck will Thomas Schuster vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) zwar noch nicht in den Mund nehmen, er weiß aber auch, dass seinem Team gegen die SG Hochwald (platz 13) drei Punkte gut zu Gesicht stehen würden.







