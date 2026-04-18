VfB besiegt EGC mit 5:3 Linz macht mit Sieg in Wirges großen Schritt Sina Ternis 18.04.2026, 22:38 Uhr

i Thomas Schuster (in der Mitte) wurde nach Abpfiff von seinen Spielern als Erstes Bedacht. Sein VfB Linz hatte die Partie bei der EGC Wirges mit 5:3 gewonnen - und das trotz 45-minütiger Abwesenheit ihres Coachs. Andreas Hergenhahn

Für den neutralen Zuschauer war es ein unterhaltsames Fußballspiel, für die Gäste vom VfB Linz noch dazu ein erfolgreiches. Die siegten bei (eigentlich) heimstarken Wirgesern mit 5:3 und können wohl für ein weiteres Jahr Rheinlandliga planen.

Als der Abpfiff ertönte, gab es für die Spieler des VfB Linz erst einmal nur einen Weg. Runter vom Vereinsgelände, direkt zu ihrem Trainer Thomas Schuster. Der hatte das Gastspiel seiner Mannschaft bei der Spvgg. EGC Wirges ab der zweiten Hälfte nämlich von draußen mitverfolgen müssen, war am Zaun auf- und abgetigert – um dann mitten in der Jubeltraube gemeinsam mit seinem Team feiern zu können.







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