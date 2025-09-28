0:0 in Bitburg Linz lässt späte Chance zum Siegtreffer liegen 28.09.2025, 00:24 Uhr

i Nein, mangelnden Einsatz konnten sich Meris Siljkovic (schwarzes Trikot) und sein VfB Linz beim Gastspiel in Bitburg nicht vorwerfen lassen. Am Ende standen ein 0:0 und ein zumindest mit der Leistung zufriedener Trainer Thomas Schuster. Maximilian Jäger

Ein Punkt gewonnen, zwei Punkte verloren? So ganz wollte sich Thomas Schuster, Trainer des VfB Linz, nach dem 0:0 beim FC Bitburg nicht festlegen. Auch wegen einer guten Chance kurz vor Schluss.

Im Vorfeld, das steht außer Frage, hätte Thomas Schuster einen Punkt beim FC Bitburg sofort unterschrieben. Schließlich war sein VfB Linz in den vergangenen Wochen in der Fußball-Rheinlandliga nicht unbedingt erfolgreich unterwegs – und gastierte nun bei einer Mannschaft, die bislang erst zwei Niederlagen, eine gegen den TuS Kirchberg und eine gegen den Ahrweiler BC, hinnehmen musste.







