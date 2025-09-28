Ein Punkt gewonnen, zwei Punkte verloren? So ganz wollte sich Thomas Schuster, Trainer des VfB Linz, nach dem 0:0 beim FC Bitburg nicht festlegen. Auch wegen einer guten Chance kurz vor Schluss.
Lesezeit 2 Minuten
Im Vorfeld, das steht außer Frage, hätte Thomas Schuster einen Punkt beim FC Bitburg sofort unterschrieben. Schließlich war sein VfB Linz in den vergangenen Wochen in der Fußball-Rheinlandliga nicht unbedingt erfolgreich unterwegs – und gastierte nun bei einer Mannschaft, die bislang erst zwei Niederlagen, eine gegen den TuS Kirchberg und eine gegen den Ahrweiler BC, hinnehmen musste.