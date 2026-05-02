Statt den Deckel draufzumachen Linz kassiert in Arzfeld spätes Gegentor zum 1:1 Sina Ternis 02.05.2026, 21:31 Uhr

i Der Jubel nach dem 1:0 währte bis zur Schlussminute. Dann kassierte der VfB Linz bei der SG Arzfeld den Gegentreffer zum 1:1-Endstand. Maximilian Jäger

Thomas Schuster sprach nach dem 1:1 seines VfB Linz bei der bereits abgestiegenen SG Arzfeld von zwei liegen gelassenen Punkten. Und das nicht nur, weil der Gegentreffer so spät gefallen war.

Wie intakt die bereits seit geraumer Zeit als Absteiger aus der Fußball-Rheinlandliga feststehende SG Arzfeld ist, das bekam der VfB Linz am Samstagabend zu spüren, denn der kam beim jetzt Tabellenvorletzten nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, kassierte den Gegentreffer nur wenige Minuten vor dem Schlusspfiff.







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