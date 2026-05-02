Statt den Deckel draufzumachen
Linz kassiert in Arzfeld spätes Gegentor zum 1:1
Der Jubel nach dem 1:0 währte bis zur Schlussminute. Dann kassierte der VfB Linz bei der SG Arzfeld den Gegentreffer zum 1:1-End
Der Jubel nach dem 1:0 währte bis zur Schlussminute. Dann kassierte der VfB Linz bei der SG Arzfeld den Gegentreffer zum 1:1-Endstand.
Maximilian Jäger

Thomas Schuster sprach nach dem 1:1 seines VfB Linz bei der bereits abgestiegenen SG Arzfeld von zwei liegen gelassenen Punkten. Und das nicht nur, weil der Gegentreffer so spät gefallen war. 

Lesezeit 3 Minuten
Wie intakt die bereits seit geraumer Zeit als Absteiger aus der Fußball-Rheinlandliga feststehende SG Arzfeld ist, das bekam der VfB Linz am Samstagabend zu spüren, denn der kam beim jetzt Tabellenvorletzten nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, kassierte den Gegentreffer nur wenige Minuten vor dem Schlusspfiff.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren