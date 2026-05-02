Thomas Schuster sprach nach dem 1:1 seines VfB Linz bei der bereits abgestiegenen SG Arzfeld von zwei liegen gelassenen Punkten. Und das nicht nur, weil der Gegentreffer so spät gefallen war.
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Wie intakt die bereits seit geraumer Zeit als Absteiger aus der Fußball-Rheinlandliga feststehende SG Arzfeld ist, das bekam der VfB Linz am Samstagabend zu spüren, denn der kam beim jetzt Tabellenvorletzten nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, kassierte den Gegentreffer nur wenige Minuten vor dem Schlusspfiff.