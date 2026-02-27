Es ist die zweite Niederlage nach Gang für den VfB Linz: Auf das 0:2 in Immendorf folgte nun ein 2:3 bei der SG Schneifel. Und das tat durchaus weh, nicht nur mit Blick auf die Tabelle, sondern auch, weil mehr drin gewesen wäre für den VfB.
Auf dem Papier war der VfB Linz vor dem Gastspiel bei der SG Schneifel Außenseiter – weil das Hinspiel deutlich verloren gegangen war und weil der Tabellendritte der Fußball-Rheinlandliga den Tabellenzehnten empfing – und trotzdem war Coach Thomas Schuster nach der knappen 2:3-Niederlage der Ansicht, dass da am Freitagabend auf dem Kunstrasenplatz in Jünkerath mehr drin gewesen wäre für seine Mannschaft, die nach dem 0:2 gegen Immendorf nun mit ...