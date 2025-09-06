Ist das schon eine Krise? Der VfB Linz musste in der Fußball-Rheinlandiga nach einem ordentlichen Saisonstart nun schon die zweite deutliche Pleite in Folge hinnehmen. Dieses Mal bei der SG Hochwald.

Es ist weiter mächtig Sand im Getriebe beim VfB Linz, der auf die 1:5-Klatsche in der Vorwoche gegen die SG Schneifel nun eine 0:4 (0:0)-Niederlage bei der SG Hochwald folgen ließ. Das bedeutet auch, dass die Gastgeber, die bislang erst einen Zähler auf dem Konto hatten, in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga erst einmal vorbeigezogen sind an der Mannschaft von Coach Thomas Schuster, die nach fünf Spieltagen weiterhin auf ihren vier Punkten festsitzt.

Der Sieg der Gastgeber, das steht außer Frage, war verdient. Schon in den ersten 45 Minuten war Hochwald, das bis zu diesem Zeitpunkt lediglich beim 3:3 zu Hause gegen den SV Laubach einen Punkt geholt hatte, die bessere Mannschaft, erspielte sich einige gute Möglichkeiten, blieb aber im Abschluss noch glücklos.

Die erste nennenswerte Aktion ließ allerdings rund 20 Minuten auf sich warten, als Elias Stelker den mitgelaufenen Robin Mertinitz mit einer Kopfballablage bediente, der den Ball aber neun Meter vor dem Tor nicht richtig traf. Im Gegenzug kam dann auch der VfB zu seiner ersten Möglichkeit, allerdings war da Hochwalds Weber zur Stelle und klärte, bevor es wirklich gefährlich werden konnte. „Wir tun uns aktuell zu schwer, eigene Chancen zu kreieren“, sagte Schuster zu dem Plus an Möglichkeiten auf Seiten der Gastgeber.

Linzer Abwehrchef Niklas Klein sieht kurz vor der Pause Gelb-Rot

In der Folge taten dann die Hausherren, denen von Verunsicherung nach dem schwachen Saisonstart nichts anzumerken war, wieder mehr fürs Spiel, trafen nach 26 Minuten durch Tobias Lenz nur die Latte, ehe Torwart Tyron Wielpütz bei einem mustergültig vorgetragenen Konter zur Stelle war und die Hochwälder Führung verhinderte (30.). Vor allem bei besagten Umschaltsituationen waren die Gastgeber immer wieder gefährlich, scheiterten aber entweder mit dem letzten Pass oder der Linzer Schlussmann war zur Stelle oder die Kugel ging, wie bei einem Abschluss von Nils Hemmes (41.) knapp am Pfosten vorbei.

Dann erwies der Linzer Abwehrchef Niklas Klein seiner Mannschaft einen Bärendienst, sah kurz vor der Pause wegen Meckerns Gelb-Rot, nachdem der Schiedsrichter Jason Lieser die erste Verwarnungskarte bereits nach 14 Minuten wegen eines Foulspiels gezückt hatte. „Im Nachhinein war es vielleicht spielentscheidend“, so der Linzer Trainer, der allerdings auch der Ansicht war, dass seine Mannschaft es dem Gegner bei den Toren zu einfach gemacht hatte.

Die Überzahl spielte den Hausherren in die Karten – anders als in den Wochen zuvor, in denen die SG die Spiele nach Wiederanpfiff verloren hatte: Die zweite Hälfte war gerade einmal acht Minuten alt, als Tobias Lenz mit einem Lupfer Stelker bediente, der den Ball im kurzen Eck zur Hochwälder Führung unterbrachte. Nur fünf Minuten später hätte Linz per Freistoß aus guter Position kontern können, doch der Ball landete in der Mauer – und war erst einmal die letzte VfB-Offensivaktion. „Dadurch kam es auch von unserer Seite insgesamt zu wenig Entlastung, der Druck wurde viel zu groß und dann ist es auch schwierig, das in Unterzahl zu verteidigen“, so Schuster.

„Krise, das wäre mir zu heftig.“

VfB-Coach Thomas Schuster nach der zweiten Klatsche in Folge

Auf der Gegenseite kam die SG zu zwei guten Chancen, ehe Mertinitz mit seinem ersten Saisontor das vorentscheidende 2:0 erzielte: Nach Balleroberung machen es die Gastgeber über Mertinitz und Lenz schnell und lassen die VfB-Abwehr ins Leere laufen (65.). Zehn Minuten später war der Bann dann endgültig gebrochen, als Mertinitz nach einem schönen Angriff über die rechte Seite zum 3:0 vollstreckte. Den Schlusspunkt setzte dann Roan Webel, der überhaupt keine Probleme hatte, einen Pass von Lübbers zu vollenden, nachdem es in der Linzer Defensive zu Auflösungserscheinungen gekommen war (89.). Von einer Krise wollte der Linzer Trainer dennoch nicht reden, fand den Auftritt mit Blick aufs Engagement besser als noch in der Vorwoche. „Krise, das wäre mir zu heftig“, sagte er – und wusste, dass seine Mannschaft doch einiges wird besser machen müssen, um sich wieder aus dem Tabellenkeller zu kämpfen.

SG Hochwald – VfB Linz 4:0 (0:0)

Hochwald: ﻿Grub – Lauer, Mohsmann, Mertinitz (89. Steffes), Burg, Weber, Arifi, Stelker (62. Webel), Bidon (68. Lübbers), Lenz, Hemmes (78. Naji).

Linz: Wielpütz – Moritz Rott, Juniku, Klein, Kubatta(46. Sahlan) – Schopp, Siljkovic, Krupp (76. Rechmann), Mamuti (59. Sejdija) – Manuel Rott (59. Owczarzak), Tücke.

Schiedsrichter: Jason Lieser (Hetzerath).

Zuschauer: 260.

Tore: 1:0 Elias Stelker (53.), 2:0 und 3:0 Robin Mertinitz (65., 75.), 4:0 Roan Webel (89.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Niklas Klein (45./Linz).