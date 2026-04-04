Das war zu wenig, sowohl defensiv, wo sich der VfB Linz zu viele einfache Fehler leistete, als auch in der Offensive. Und so stand am Ende eine deutliche 1:4-Niederlage für die Elf von Thomas Schuster bei der FV Morbach.
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Am Ende war es zu wenig, zu wenig, um ein Spiel zu gewinnen, zu wenig, um der FV Hunsrückhöhe Morbach wirklich Paroli zu bieten: Der VfB Linz hat sein Auswärtsspiel im Hunsrück deutlich mit 1:4 verloren, schaffte es nahezu überhaupt nicht, offensiv Akzente zu setzen – und sorgte damit dafür, dass die Durststrecke der Gastgeber, die nach der Winterpause in der Fußball-Rheinlandliga noch kein Spiel gewonnen hatten, ein Ende fand.