Gastgeber beenden Negativserie Linz ist beim 1:4 in Morbach offensiv zu harmlos Sina Ternis 04.04.2026, 22:34 Uhr

i Während sich die FV Morbach und Louis Kappes (rotes Trikot) sowie der VfB Linz und Till Rauschenberger in Hälfte eins noch neutralisierten, legten die Hausherren nach der Pause deutlich zu und besiegten den VfB verdient mit 4:1. Maximilian Jäger

Das war zu wenig, sowohl defensiv, wo sich der VfB Linz zu viele einfache Fehler leistete, als auch in der Offensive. Und so stand am Ende eine deutliche 1:4-Niederlage für die Elf von Thomas Schuster bei der FV Morbach.

Am Ende war es zu wenig, zu wenig, um ein Spiel zu gewinnen, zu wenig, um der FV Hunsrückhöhe Morbach wirklich Paroli zu bieten: Der VfB Linz hat sein Auswärtsspiel im Hunsrück deutlich mit 1:4 verloren, schaffte es nahezu überhaupt nicht, offensiv Akzente zu setzen – und sorgte damit dafür, dass die Durststrecke der Gastgeber, die nach der Winterpause in der Fußball-Rheinlandliga noch kein Spiel gewonnen hatten, ein Ende fand.







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