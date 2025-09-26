Gastspiel in Bitburg Linz ist auf der Suche nach Lockerheit und Leichtigkeit 26.09.2025, 06:00 Uhr

i Will seiner Mannschaft in der schweren Zeit Optimismus vorleben: der Linzer Trainer Thomas Schuster. Heinz-Werner Lamberz

Es geht nicht um taktische Maßnahmen, es geht auch nicht um den Gegner. Für den VfB Linz geht es vor dem Auswärtsspiel beim FC Bitburg vor allem darum, zu realisieren, „wie geil unser Sport ist“. So sieht es zumindest Trainer Thomas Schuster.

Thomas Schuster macht keinen Hehl daraus, dass die aktuelle Situation für ihn und seinen VfB Linz alles andere als einfach ist. Der Fußball-Rheinlandligist steht nach acht Spieltagen mit fünf Punkten auf dem vorletzten Platz, wartet seit dem ersten Spieltag, da gab es ein 2:0 gegen den TuS Kirchberg, auf einen Sieg, lief zuletzt der Form hinterher, ist vor allem auf der Suche nach der spielerischen Leichtigkeit.







