Linz geht selbstbewusst ins Heimspiel gegen Wittlich

Der VfB Linz empfängt am Sonntag Rot-Weiss Wittlich – und will dem Tabellenzweiten ein Bein stellen. Nach der 0:4-Hinrundenpleite und einem 3:0-Sieg in Laubach peilt Coach Thomas Schuster drei Punkte an. Doch Wittlich bleibt der klare Favorit.
Lesezeit 2 Minuten
In der Hinrunde der Fußball-Rheinlandliga gab es das eine oder andere Spiel, in dem der VfB Linz so gar nichts zu melden hatte. Darunter fällt unter anderem die 2:8-Klatsche gegen Aufsteiger Eintracht Trier II, darunter fällt aber sicherlich auch das 0:4 beim in Sachen Meisterschaft hochgehandelten Rot-Weiss Wittlich, als es zur Pause schon 0:3 stand, der VfB aber in Hälfte zwei immerhin Schadensbegrenzung betreiben konnte.