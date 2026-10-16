Mehr Kellerduell geht eigentlich nicht, wenn am Sonntag auf dem Linzer Kaiserberg der heimische VfB den direkten Tabellennachbarn TuS Kirchberg empfängt. Beide wollen mit einem Sieg den Anschluss herstellen – doch wer behält den kühleren Kopf?
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Hätte man vor der Saison eine Umfrage gestartet, wer nach dem ersten Drittel in der Fußball-Rheinlandliga ganz oder zumindest fast ganz unten stehen wird, dann hätten sicherlich die wenigsten den VfB Linz und den TuS Kirchberg genannt. Doch beide laufen Gefahr, nun als Drittletzter (Linz) und Vorletzter (Kirchberg) schon ein wenig den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren.