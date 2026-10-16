Kellerduell auf dem Kaiserberg Linz gegen Kirchberg: Wer behält eher die Nerven? Sina Ternis 16.10.2026, 11:43 Uhr

i Schon in der vergangenen Saison spielten der TuS Kirchberg (gelbe Trikots, hier mit Nico Wilki) und der VfB Linz um Kapitän Niklas Klein (rechts) um den Klassenerhalt. Am Ende zogen beide den Kopf aus der Schlinge. Gelingt das auch dieses Mal? Das direkte Duell am Sonntag ist jedenfalls ein wichtiges. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Mehr Kellerduell geht eigentlich nicht, wenn am Sonntag auf dem Linzer Kaiserberg der heimische VfB den direkten Tabellennachbarn TuS Kirchberg empfängt. Beide wollen mit einem Sieg den Anschluss herstellen – doch wer behält den kühleren Kopf?

Hätte man vor der Saison eine Umfrage gestartet, wer nach dem ersten Drittel in der Fußball-Rheinlandliga ganz oder zumindest fast ganz unten stehen wird, dann hätten sicherlich die wenigsten den VfB Linz und den TuS Kirchberg genannt. Doch beide laufen Gefahr, nun als Drittletzter (Linz) und Vorletzter (Kirchberg) schon ein wenig den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren.







Artikel teilen

Artikel teilen