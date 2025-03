Die Englische Woche in der Fußball-Rheinlandliga beschert dem VfB Linz nach zuletzt zwei Auswärtsspielen in Folge endlich noch mal ein Heimspiel. Und da kommt mit dem Tabellenfünften Andernach eine Mannschaft, die in Linz durchaus bekannt ist.

Es geht derzeit Schlag auf Schlag für den VfB Linz in der Fußball-Rheinlandliga: Nach dem 2:2 beim TuS Kirchberg am Sonntag trifft die Mannschaft von Thomas Schuster am Mittwoch (19.30 Uhr) zu Hause auf die SG 99 Andernach. Die Partie ist zugleich ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die sich gut kennen. Lediglich 25 Kilometer trennen beide Orte voneinander, „man kann also von einem kleinen Derby reden“, so Schuster, „auch wenn diese Derbykultur sicherlich noch nicht sonderlich ausgeprägt ist.“

Das Hinspiel konnte Andernach durch zwei Treffer von Nils Wambach mit 2:0 für sich entscheiden, in den Jahren davor gab es regelmäßig – sowohl in der Winter- als auch in der Sommervorbereitung – Freundschaftsspiele gegeneinander. „Wir wissen also schon sehr genau, was da auf uns zukommt“, sagt Schuster mit Blick auf die anstehende Partie. „Sie verfügen vor allem in ihrem Spiel nach vorne über eine enorme Qualität.“ Neben Toptorjäger Wambach nennt er auch Drilon Demiraj, der mehr als Vorbereiter denn als Vollstrecker auftritt. „Das ist insgesamt einfach eine gute Kombination aus spielerischen Aspekten und einer hohen Aggressivität“, weiß Schuster.

Hinter Yannick Dillmann und Justin Kirschbaum stehen Fragezeichen

Der VfB-Coach hofft, dass es seiner Mannschaft auch im Vergleich zum 2:2 gegen Kirchberg besser gelingt, spielerische Lösungen zu finden. Denn da fehlte es gerade im letzten Drittel an Ideen, um gefährlich in den gegnerischen Strafraum einzudringen – und damit fehlte es auch an klaren Möglichkeiten.

Immerhin: Nach zwei Auswärtsspielen in Folge freuen sich die Linzer, dass endlich wieder ein Spiel zu Hause ansteht, wo die Bilanz eine deutlich bessere ist als auf fremdem Geläuf. Ob dann Justin Kirschbaum und Yannick Dillmann werden mitwirken können, ist noch offen: Dillmann hatte sich in Kirchberg schon beim Warmmachen am Sprunggelenk verletzt, sein Einsatz ist mehr als fraglich. Kirschbaum musste nach seiner Einwechslung wegen Unwohlseins wieder runter, hier entscheidet sich wohl kurzfristig, ob er im Kader steht.

„Mit Schönspielerei bekommt man keine Punkte, schon gar nicht im Abstiegskampf.“

Andernachs Trainer Kim Kossmann lobt den Linzer Fußball, weiß aber auch, dass der nicht immer zum Erfolg führt.

Bei den Gästen sollte eigentlich der zuletzt verletzte Fabian Weber auflaufen. „Ich hatte es ihm gegen seinen Ex-Verein versprochen“, so Andernachs Trainer Kim Kossmann. Allerdings zog sich Weber beim Kicken mit Kumpels einen Bänderriss zu und wird die Partie nur von außen verfolgen können. Mit dabei ist indes Kapitän Daniel Neunheuser, der seine Sperre nach der Roten Karte gegen Schweich abgesessen hat.

Auf dem Kaiserberg werden zwei ganz unterschiedliche Spielphilosophien aufeinandertreffen, dessen sind sich beide Trainer bewusst: Die Gastgeber spielen „mit den schönsten Fußball der Liga“, wie es Kossmann, der einige Spiele der Linzer gesehen hat, sagt, die Gäste indes arbeiten vorwiegend mit hohen Bällen auf Torjäger Wambach. Der Erfolg gibt derzeit eindeutig dem Tabellenfünften aus Andernach recht. „Mit Schönspielerei bekommt man keine Punkte, schon gar nicht im Abstiegskampf“, sagt der Gästecoach. Doch an dem Punkt ist sein Gegenüber beratungsresistent, will an der Spielweise festhalten.