VfB siegt 3:1 und rückt heran Linz fügt Kirchberg die zweite Heimniederlage zu Sina Ternis 30.11.2025, 19:09 Uhr

i Nico Wilki (gelbes Trikot) erzielte zwar den zwischenzeitlichen Ausgleich für seinen TuS Kirchberg gegen den VfB Linz, am Ende unterlagen die Gastgeber aber mit 1:3. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Es wird eng in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga: Mit dem 3:1-Sieg beim TuS Kirchberg ist der VfB Linz bis auf einen Punkt an die Gastgeber herangerückt. Zwei späte Tore durch Doppelpacker Fabio Schopp brachten dem VfB den Dreier.

Als Nico Wilki das 1:1 für seinen TuS Kirchberg nach einem Fehlpass im Spielaufbau der Gäste vom VfB Linz erzielte, war schnell klar: Beide Teams wollen „all in“ gehen, beide Teams wollen den Sieg im richtungsweisenden Spiel der Fußball-Rheinlandliga.







