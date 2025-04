Vielleicht war es die erwartbare Niederlage, zumindest mit Blick auf die Tabellenkonstellation, doch es war aus Sicht von Thomas Schuster, Coach des VfB Linz, definitiv eine viel zu hohe Niederlage. Und der Trainer ging sogar noch weiter, er sprach von einer durchaus vermeidbaren Niederlage. Dabei hatte sein Team das Auswärtsspiel beim aktuellen Tabellendritten der Fußball-Rheinlandliga, dem SV Rot-Weiss Wittlich, deutlich mit 1:5 (0:2) verloren.

Dafür, dass Schuster dennoch von einer vermeidbaren Niederlage sprach, gab es Gründe. Grund eins: In den ersten 45 Minuten hatte seine Mannschaft überhaupt nicht ins Spiel gefunden, war nicht konsequent in den Zweikämpfen, ließ es an der Robustheit vermissen, die nötig gewesen wäre, um die Wittlicher Spielfreude zu unterbinden. Doch obwohl das in einer optischen Überlegenheit der Gastgeber mündete, hatten die keinesfalls einen Chancenwucher, erzielten die Treffer – und das war Grund zwei – dank der tatkräftigen Unterstützung der Gäste, die praktisch beide Tore durch Fehler im Spielaufbau und durch inkonsequentes Verteidigen auflegten. So hatten sowohl Matthias Heck nach 26 als auch Ralf Rizvani nach 42 Minuten leichtes Spiel und brachten die Gastgeber verdient mit 2:0 in Front. „Da hat mir einfach der absolute Wille gefehlt, die Dinge zu verteidigen“, monierte der Trainer.

Linz nach Wiederanpfiff deutlich stärker, aber glücklos

Zur Pause sprach Schuster die Probleme an, änderte aber erst einmal nichts am System. „Daran lag es nicht, es war allein eine Sache der Einstellung“, sagte er. Die änderte sich nach Wiederanpfiff: Die Gäste nahmen das Zepter in die Hand, hatten die Spielkontrolle und belohnten sich relativ schnell mit dem Anschlusstreffer, den Fabio Schopp per Foulelfmeter erzielte (72.). „Da waren wir wirklich drin, die Jungs haben das richtig gut gemacht und waren dran am Ausgleich“, so Schuster.

Doch dann leistete sich seine Mannschaft erneut einen individuellen Fehler im Spielaufbau, den Wittlich dankend annahm und durch Kevin Arbeck das vorentscheidende 3:1 erzielte (74.). Das war dann auch gleichzeitig der dritte Grund, der zur Niederlage führte: Während die Gastgeber ihre Chancen konsequent nutzten, die Linzer Fehler eiskalt bestraften, fehlte es den Gästen im letzten Drittel auch in der dominanten Phase an der nötigen Durchschlagskraft.

Spätestens nach dem 3:1 wurde dann auch die Gegenwehr geringer, Wittlich hatte relativ leichtes Spiel, die Treffer vier und fünf durch Jonas Tarik Ercan (90) und erneut Arbeck (90.) folgen zu lassen.

„Das war ein absolut gebrauchter Tag.“

Linz’ Coach Thomas Schuster nach der Niederlage und der Gelb-Roten Karte für Yannik Becker

Besonders bitter aus Sicht der Gäste: Yannik Becker sah kurz nach dem 4:1 noch Gelb-Rot. Nachdem er zunächst Gelb gesehen und vom Unparteiischen angezählt worden war, hatte er das mit einem Lachen quittiert und dafür – zum Unverständnis der kompletten Linzer Bank – die zweite Gelbe Karte gesehen. „Das war ein absolut gebrauchter Tag“, bilanzierte Schuster, dessen Team zwar weiterhin auf Rang zwölf steht, allerdings mittlerweile nur noch mit zwei Punkten Vorsprung zum ersten Abstiegsrang.

SV Rot-Weiss Wittlich - VfB Linz 5:1 (2:0)

Wittlich: Berhard - Harig, Rizvani (52. Wollny), Saim (67. Rashidi), Kahyaoglu, Stefan, Klein, Habbouchi (82. Tonner), Heck, Ercan (87. M. Arbeck), Lauer (75. K. Arbeck)

Linz: Lück - Mo. Rott (87. Salan), Juniku, Klein, M. Siljkovic – Schopp, Krupp, Becker, A. Siljkovic (59. Mamuti) – L. Kirschbaum, Ma. Rott (59. Tücke).

Schiedsrichter: Dominik Link (Bingen).

Zuschauer: 170.

Tore: 1:0 Matthias Heck (26.), 2:0 Ralf Rizvani (42.), 2:1 Fabio Schopp (72./Foulelfmeter), 3:1 Kevin Arbeck (78.), 4:1 Jonas Tarik Ercan (80.), 5:1 K. Arbeck (90.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Yannik Becker (81./Linz).