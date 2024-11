3:3 mit drei späten Toren Linz erlebt in Trier eine Achterbahnfahrt der Gefühle 24.11.2024, 00:00 Uhr

i Auf den Jubel über den 3:2-Führungstreffer folgte beim VfB Linz (schwarz-weiße Trikots) nur drei Minuten später die Ernüchterung. In der neunten Minute der Nachspielzeit kam der FSV Trier-Tarforst noch zum Ausgleich und setzte den Schlusspunkt einer turbulenten Schlussphase. Foto: Max Jäger / Media Max Jäger / Media

Es war ein kurioses Spiel, das die Zuschauer auf dem Tarforster Kunstrasen geboten bekamen: Was alles ganz harmlos und ohne viele Highlights begonnen hatte, mündete in einer mehr als turbulenten Schlussphase inklusive 15-minütiger Nachspielzeit.

Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die Thomas Schuster, Trainer des VfB Linz, neben dem Kunstrasenplatz beim FSV Trier-Tarforst durchlebte. Und wer einen Blick auf die Statistik der Partie in der Fußball-Rheinlandliga wirft, der sieht schnell, warum das so war: Beim 3:3 (1:1) fielen drei der sechs Tore in der insgesamt 15-minütigen Nachspielzeit.

