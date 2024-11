VfB verliert 1:4 in Morbach Linz bleibt in der Fremde weiter ohne Punkt¶ 10.11.2024, 00:00 Uhr

i Nichts zu holen war für den VfB Linz (schwarz-weiße Trikots) beim FV Hunsrückhöhe Morbach. Am Ende stand eine deutliche 1:4-Niederlage für die Mannschaft von Thomas Schuster, die damit in der Fremde ohne Punkt bleibt. Foto: Max Jäger / Media Max Jäger / Media

Das war wieder nichts mit den ersten Auswärtszählern. In der Fußball-Rheinlandliga unterlag der VfB Linz deutlich mit 1:4 beim FV Hunsrückhöhe Morbach - und setzte dabei im Tor auf einen Youngster.

. Die Auswärtsmisere des VfB Linz in der Fußball-Rheinlandliga hält an: Auch beim FV Hunsrückhöhe Morbach war für die Mannschaft von Coach Thomas Schuster nichts zu holen – am Ende stand eine deutliche 1:4-Niederlage. Und die stand vor allem deswegen da, weil die Gastgeber zum einen weniger Fehler machten und zum anderen ihre Möglichkeiten konsequenter nutzten.

