Nach Tor gegen den TuS Mayen 
Leidenbach will nur noch Positivnachrichten produzieren
Seit Juli trägt Marlon Leidenbach das Trikot der SG 06 Betzdorf – und will da künftig im positiven Sinn für Furore sorgen.
Seit Juli trägt Marlon Leidenbach das Trikot der SG 06 Betzdorf – und will da künftig im positiven Sinn für Furore sorgen.
Manfred Böhmer/balu

Eigentlich hatte Marlon Leidenbach im Sommer gar keinen Wechsel geplant, doch dann kam alles anders – und vielleicht sollte es so kommen. Bei der SG 06 Betzdorf fühlt sich der 22-Jährige jetzt pudelwohl – und das soll sich auch nach außen zeigen.

Lesezeit 3 Minuten
„Irgendwie hatte ich es im Gefühl, dass ich treffen würde.“ Das sagt Marlon Leidenbach nach seinem Tor am vergangenen Wochenende, mit dem er seine SG 06 Betzdorf im Fußball-Rheinlandliga-Aufsteigerduell beim TuS Mayen mit 1:0 in Führung gebracht hatte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport