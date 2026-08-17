Eigentlich hatte Marlon Leidenbach im Sommer gar keinen Wechsel geplant, doch dann kam alles anders – und vielleicht sollte es so kommen. Bei der SG 06 Betzdorf fühlt sich der 22-Jährige jetzt pudelwohl – und das soll sich auch nach außen zeigen.
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„Irgendwie hatte ich es im Gefühl, dass ich treffen würde.“ Das sagt Marlon Leidenbach nach seinem Tor am vergangenen Wochenende, mit dem er seine SG 06 Betzdorf im Fußball-Rheinlandliga-Aufsteigerduell beim TuS Mayen mit 1:0 in Führung gebracht hatte.