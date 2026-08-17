Nach Tor gegen den TuS Mayen Leidenbach will nur noch Positivnachrichten produzieren Sina Ternis 17.08.2026, 16:57 Uhr

i Seit Juli trägt Marlon Leidenbach das Trikot der SG 06 Betzdorf – und will da künftig im positiven Sinn für Furore sorgen. Manfred Böhmer/balu

Eigentlich hatte Marlon Leidenbach im Sommer gar keinen Wechsel geplant, doch dann kam alles anders – und vielleicht sollte es so kommen. Bei der SG 06 Betzdorf fühlt sich der 22-Jährige jetzt pudelwohl – und das soll sich auch nach außen zeigen.

„Irgendwie hatte ich es im Gefühl, dass ich treffen würde.“ Das sagt Marlon Leidenbach nach seinem Tor am vergangenen Wochenende, mit dem er seine SG 06 Betzdorf im Fußball-Rheinlandliga-Aufsteigerduell beim TuS Mayen mit 1:0 in Führung gebracht hatte.







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