Mayen unterliegt SG 06 mit 0:2 Leidenbach schießt Betzdorf gegen Ex-Verein zum Sieg Sina Ternis 15.08.2026, 23:10 Uhr

i Mangelnden Einsatz konnte man beiden Mannschaften nicht vorwerfen – am Ende setzte sich aber die SG 06 Betzdorf (grüne Trikots) mit 2:0 beim TuS Mayen durch. Jörg Niebergall

Ausgerechnet er, das dürfte sich der eine oder andere rund um den Mayener Kunstrasenplatz gedacht haben. Denn mit Marlon Leidenbach war es ein Ex-Spieler, der die SG Betzdorf beim TuS Mayen auf die Siegerstraße brachte.

Es lief die 32. Minute der Partie zwischen dem TuS Mayen und der SG 06 Betzdorf, als der Ball nach einem schönen Spielzug über die Stationen Tobias Schnabel und Robin Moosakhani bei Marlon Leidenbach landete und der die Kugel aus halbrechter Position gefühlvoll mit dem linken Fuß ins lange Eck schlenzte.







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