Acht Tore beim Pils-Cup unterstrichen seine Treffsicherheit – nun will Leandro Fünfsinn Wissen im Abstiegskampf der Rheinlandliga helfen. Der 25-Jährige spricht über seine Motivation, den Klassenerhalt und die Balance zwischen Fußball und Fernsehen.
Es kann durchaus als Transfercoup bezeichnet werden, der dem VfB Wissen mit der Verpflichtung von Leandro Fünfsinn gelungen ist. Der 25-jährige Mittelstürmer kam im Winter vom Westfalen-Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl, stellte seine Treffsicherheit bereits beim Hachenburger Pils-Cup unter Beweis, als er für sein neues Team gleich achtmal netzte.