Mülheim reist nach Daleiden Lazarevic sieht sein Team vor der Charakterfrage 26.09.2025, 08:00 Uhr

i Bei der 0:4-Klatsche gegen Wirges erwischten Pascal Steinmetz (gelbes Leibchen) und das gesamte Mülheim-Kärlicher Team einen gebrauchten Tag. Das soll am Samstag gegen Arzfeld anders werden. René Weiss

Wie wird die Mannschaft auf die Niederlage gegen Wirges reagieren? Diese Frage stellt sich auch Mülheim-Kärlichs Coach Nenad Lazarevic vor dem Gastspiel beim Rheinlandliga-Schlusslicht SG Arzfeld am Samstag.

Wiedergutmachung ist nicht das Thema für Nenad Lazarevic. Denn er weiß, dass seine Mannschaft die bei der 0:4-Pleite in Wirges liegen gelassenen Punkte nicht mehr wiederbekommen wird. Was für den Coach des Tabellendritten SG 2000 Mülheim-Kärlich vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18 Uhr) beim Letzten der Fußball-Rheinlandliga, der SG Arzfeld, ein Thema ist, ist die Reaktion auf den schwachen Auftritt in Wirges und jetzt schon fünf Punkte ...







