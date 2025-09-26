Wie wird die Mannschaft auf die Niederlage gegen Wirges reagieren? Diese Frage stellt sich auch Mülheim-Kärlichs Coach Nenad Lazarevic vor dem Gastspiel beim Rheinlandliga-Schlusslicht SG Arzfeld am Samstag.
Lesezeit 2 Minuten
Wiedergutmachung ist nicht das Thema für Nenad Lazarevic. Denn er weiß, dass seine Mannschaft die bei der 0:4-Pleite in Wirges liegen gelassenen Punkte nicht mehr wiederbekommen wird. Was für den Coach des Tabellendritten SG 2000 Mülheim-Kärlich vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18 Uhr) beim Letzten der Fußball-Rheinlandliga, der SG Arzfeld, ein Thema ist, ist die Reaktion auf den schwachen Auftritt in Wirges und jetzt schon fünf Punkte ...