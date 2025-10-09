Mülheim-Kärlich bei Schneifel Lazarevic kann in Auw auf neue graue Haare verzichten 09.10.2025, 13:00 Uhr

i Mülheim-Kärlichs Coach Nenad Lazarevic war mit dem Auftritt bei der 0:4-Klatsche im Pokal beim Ahrweiler BC überhaupt nicht einverstanden und erwartet am Freitag gegen Schneifel eine Reaktion. Jörg Niebergall

Auf den Höhenflug folgte unter der Woche ein Rückschlag für die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die nach dem 6:1-Sieg über Ahrweiler in der Liga im Pokal eine 0:4-Pleite hinnehmen muss. Gegen Schneifel muss laut Coach Nenad Lazarevic vieles besser werden.

Gerade einmal knapp 72 Stunden liegen zwischen dem Abpfiff im Fußball-Rheinlandpokal und dem Anpfiff der Rheinlandligapartie bei der SG Schneifel – es ist also durchaus ein strammes Programm, das die SG 2000 Mülheim-Kärlich derzeit zu absolvieren hat: Nach dem Pokal am Dienstag beim Ahrweiler BC geht es am Freitagabend (20 Uhr) nach Auw bei Prüm und damit ganz nah an die belgische Grenze.







Artikel teilen

Artikel teilen