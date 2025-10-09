Auf den Höhenflug folgte unter der Woche ein Rückschlag für die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die nach dem 6:1-Sieg über Ahrweiler in der Liga im Pokal eine 0:4-Pleite hinnehmen muss. Gegen Schneifel muss laut Coach Nenad Lazarevic vieles besser werden.
Gerade einmal knapp 72 Stunden liegen zwischen dem Abpfiff im Fußball-Rheinlandpokal und dem Anpfiff der Rheinlandligapartie bei der SG Schneifel – es ist also durchaus ein strammes Programm, das die SG 2000 Mülheim-Kärlich derzeit zu absolvieren hat: Nach dem Pokal am Dienstag beim Ahrweiler BC geht es am Freitagabend (20 Uhr) nach Auw bei Prüm und damit ganz nah an die belgische Grenze.