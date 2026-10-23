Es ist ein ungleiches Rheinlandliga-Duell, das am Sonntag in Kirchberg stattfindet, wenn der Tabellenvorletzte den Primus SG 2000 Mülheim-Kärlich empfängt. Doch zwei Dinge machen beim TuS Hoffnung: die Aussichtslosigkeit und die SG-Auswärtsschwäche.
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Es ist schon gut zehn Jahre her, da teilten sich Selim Denguezli und Nenad Lazarevic noch eine Kabine. Beide spielten von 2013 bis 2016 zusammen beim FC Karbach, feierten in der Saison 2015/2016 den Aufstieg in die Fußball-Oberliga. „Wir hatten definitiv sehr schöne Zeiten, haben uns immer gut verstanden“, sagt Lazarevic, der am Sonntag (15 Uhr) dann als Trainer des Rheinlandliga-Tabellenführers SG 2000 Mülheim-Kärlich, auf Denguezli treffen ...